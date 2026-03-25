Sánchez acusa a PP y Vox de contribuir al "desastre absoluto" de la guerra de Irán "con su apoyo o su silencio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado contra los promotores de la guerra de Irán que ha calificado como un "desastre absoluto" y también contra PP y Vox porque, a su juicio, contribuyen a ese conflicto "con su apoyo o con su silencio".

En su comparecencia en el Congreso para explicar la posición de España en la actual guerra en Oriente Próximo, ha defendido su rechazo señalando que "callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad" sino un acto de "cobardía y complicidad".

Sánchez ha comparado el conflicto actual con la guerra de Irak del año 2003 y ha criticado con dureza al entonces presidente, José María Aznar, al que ha acusado de apoyarla "para sentirse importante" porque quería que su homólogo estadounidense George Bush "le invitara a un puro" y pudiera "poner los pies sobre la mesa".

"Una guerra a cambio de la dignidad de todo un país, a cambio de esa foto", ha lanzado Sánchez en su intervención inicial, haciendo hincapié en que esa guerra provocó 300.000 muertos, cinco millones de desplazados y un país en ruinas, fomentó además el crecimiento de grupos terroristas como Al Qaeda y Daesh, y atentados como el de Madrid de 2004.

LOS DEMÁS PIDIERON PERDÓN, SALVO AZNAR

Pasados los años, ha seguido, Bush y el primer ministro británico Tony Blair pidieron "perdón" por promover esta guerra pero Aznar dice "que no se arrepiente de nada y que nunca lo hará", ha recriminado, señalando que "esta es la catadura moral" del expresidente.

El jefe del Ejecutivo considera que ahora la historia se repite y a Aznar le han sustituido los actuales líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente "y a Bush le ha reemplazado Donald Trump", ha señalado mencionando expresamente al actual inquilino de la Casa Blanca.

En lugar de Irak, ha seguido, está Irán, un país con el doble de población y un peso sobre la economía mundial "5 veces mayor" que, alerta, es una potencia militar que lleva décadas preparándose para esta guerra.

"Lo que quiero decirles con todo ello es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak, estamos en algo mucho peor, mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo", ha vaticinado.

REPROCHA AL PP QUE PIDA REBAJAS FISCALES

En la misma línea, Sánchez ha presumido de su medidas para paliar los efectos de la guerra y ha comparado su actuación con la del Gobierno de Aznar en Irak. "El señor Montoro, ministro de Hacienda entonces, no aprobó ni una sola rebaja fiscal, cero reformas, cero ayudas. Se ve que estaba demasiado ocupado enriqueciéndose y traficando con el boletín oficial del Estado como para preocuparse por la ciudadanía", ha enfatizado.

Además, ha pronosticado que hoy, en el Pleno del Congreso, escucharán "una retahíla de propuestas de rebajas fiscales por parte de la oposición". "En fin, dando lecciones. ¡Qué cara más dura!", ha exclamado. En su intervención, ha denunciado esta guerra "ilegal, absurda y cruel" que les aleja de los objetivos económicos, sociales y medioambientales, así como de las prioridades de la gente, y ha dicho que van a exigir que este conflicto "pare".

"Nosotros decimos no a la ruptura unilateral del derecho internacional. Nosotros decimos no a repetir los errores del pasado. Decimos no a vestir de democracia lo que en realidad es codicia y cálculo político. En definitiva, nosotros decimos no a la guerra", ha proclamado, cosechando un aplauso de la bancada socialista.

SOSTIENE QUE IRÁN NO ERA UNA AMENAZA

Sánchez ha reprochado a la Administración Trump que iniciase esta guerra a pesar de que, sostiene, tuvo sobre la mesa una propuesta para una nuevo acuerdo nuclear con Irán, aún más favorable que el que firmó en 2015 el entonces presidente Barack Obama, pero aun así, decidió iniciar los bombardeos sobre Teherán junto al primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu y "sin avisar a sus aliados, sin amparo legal y sin un objetivo definido", ha espetado.

En ese sentido ha reprochado a la Casa Blanca que justificase la intervención diciendo que Irán estaba cerca de conseguir el arma nuclear y ha subrayado que varios altos cargos de la administración estadounidense han declarado públicamente que no existía un programa estructurado para fabricar armas nucleares y por tanto Irán "no presentaba una amenaza inminente para Occidente".

En la misma línea ha advertido de las consecuencias que ya está teniendo la guerra iniciada hace casi un mes: "2.000 muertos confirmados y más de cuatro millones de desplazados en Irán y Líbano" y además 12.000 millones de dólares gastados en operaciones militares, una contracción severa del turismo, el comercio marítimo y el tráfico aéreo, así como una incremento drástico del precio de los hidrocarburos, los fertilizantes, el helio y las materias primas esenciales para el funcionamiento de la economía mundial.

Y un Netanyahu "envalentonado" cuyo objetivo, ha dicho, es repetir en Líbano "la misma destrucción y el sufrimiento" que en Gaza mientras el régimen iraní ha dado una respuesta "cruel e ilegal" a sus países vecinos que Sánchez también ha condenado porque, apunta, "una ilegalidad no puede responderse con otra ilegalidad".

"¿TODO ESTO PARA QUÉ?"

En España, ha subrayado, el diésel y el gas han subido entre un 35% y un 95% y el Ibex 35 ha acumulado una caída del 9%, lo que supone una pérdida de 100.000 millones de euros para las empresas españolas.

"Y por tanto, ¿todo esto para qué?", ha cuestionado Sánchez, quien ha lamentado que la guerra solo ha servido para reavivar los conflictos en Irak y Líbano, enterrar Gaza "bajo los escombros del olvido y la indiferencia", reactivar la inseguridad en los países del Golfo, que eran seguros hasta hace poco, e incentivar los programas nucleares de países como Pakistán y Corea del Norte.

También ha servido, advierte, para entregar al presidente ruso, Vladimir Putin, 8.000 millones de euros para financiar su guerra contra Ucrania por el aumento de los combustibles y el levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos.

En Irán, ha proseguido, se ha cambiado "a un Jamenei por otro Jamenei aún peor" porque el actual es "igual de dictatorial y aún más sanguinario que su padre", pero además, ha advertido, "es partidario de desarrollar armas nucleares".

"NO MIENTRAS YO SEA PRESIDENTE"

Sánchez considera que esta guerra "ilegal", según la ha calificado en numerosas ocasiones, es "lo último que necesitaba el mundo" y aleja los objetivos económicos, sociales y medioambientales y las prioridades de los ciudadanos "solo para alimentar los intereses de unos pocos, de los de siempre, de los de arriba", ha lanzado.

Por tanto, ha defendido que la posición del Gobierno ha sido clara y ha asegurado que "a diferencia de la de otros, no va a cambiar" y se resume en el mismo "No a la guerra" que hace 23 años.

"Vamos a exigir que esta guerra pare, porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas", ha indicado, al tiempo que ha reivindicado su rechazo a la posición de Estados Unidos a pesar de ser un socio.

"Ser aliados no significa obediencia ni seguidismo ciego, significa lealtad a unos principios, significa tener el coraje de plantarse cuando el camino es el equivocado", ha señalado antes de reiterar que su posición es firme.

"España no va a ser cómplice: ni de agresiones ilegales, ni de mentiras disfrazadas de libertad. No esta vez, no mientras yo sea presidente del Gobierno", ha zanjado.