1070652.1.260.149.20260319113948 Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a la sede del Centro Interuniversitario de Microelectrónica (IMEC), a 18 de octubre de 2024, en Lovaina (Bélgica). Pedro Sánchez ha viajado a Bruselas con motivo de la cumbre del Conse - Dirk Waem / Belga / Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la "responsabilidad" de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante el paquete de medidas para paliar los efectos que está teniendo el conflicto en Irán, insistiendo en que eso es ahora "lo urgente" y dejando para más adelante la presentación de los presupuestos.

En declaraciones en Bruselas a su llegada al Consejo Europeo, Sánchez ha subrayado la "gravedad del momento" y "la necesidad de sacar adelante un real decreto ley que dé certidumbre a nuestros hogares, a nuestras empresas, a nuestros trabajadores, a la economía en general".

Por ello, ha apelado "a la responsabilidad del momento y a que todos los grupos parlamentarios y, también en primera línea el Gobierno, estemos a la altura de lo que nos exige la sociedad española".

Preguntado sobre si el Gobierno finalmente no presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE) este mes de marzo, como se había comprometido, ha insistido en que ahora mismo están "centrados" en el real decreto ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros extraordinario.

"Posteriormente podremos hablar de los presupuestos, pero el Gobierno de España está en esto, en lo importante y en lo urgente" que es adoptar medidas para paliar los efectos de una guerra que "es un sumatorio de guerras que cada vez va a más, no a menos".

ESPAÑA, DEL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA

Por ello, ha defendido la importancia de que los españoles sean "conscientes de la gravedad del momento" y también de que "España está en el lado correcto de la historia y de que como hemos hecho en otras crisis, como la pandemia o como la guerra de Putin en Ucrania y su derivada energética, vamos a poner todos los recursos del Estado para responder a los efectos económicos y sociales de esta crisis".

En cuanto al paquete de medidas, ha explicado que por una parte "darán respuesta a los efectos coyunturales" que está teniendo el conflicto, "ayudando a los sectores principalmente afectados", y por otra parte incluirán "medidas estructurales muy vinculadas con la transformación energética que España viene afrontando y desarrollando desde hace más de siete años".

Según el presidente, lo que exigen los españoles es "protección y una mirada larga, coherente con lo que estamos haciendo en política energética, que es lo que nos está salvando", al tiempo que ha sacado pecho de los resultados de la apuesta decidida del Gobierno por las energías renovables. "Hoy no tendríamos 14 euros el megavatio hora como tuvimos el pasado sábado, tendríamos más de 100 euros el megavatio hora como tuvieron las grandes economías", ha subrayado.

CRITICA A QUIENES CUESTIONAN LAS POLÍTICAS CLIMÁTICAS

En este sentido, ha lamentado que en un momento en que los precios de la energía están subiendo en algunos países como consecuencia de los efectos del conflicto en Irán haya "familias políticas y gobiernos" a nivel europeo que están utilizando esta coyuntura para "poner en solfa, poner en cuestión y tratar de debilitar las políticas climáticas".

"España va a defender, como ha defendido junto con otras naciones y otros gobiernos europeos, de todas las familias políticas, la necesidad no de debilitar, sino de aumentar y fortalecer las políticas energéticas verdes, que no solamente nos permiten responder ante ese desafío que sufre la humanidad, que es el cambio climático, sino también nos permite defender el bolsillo de los ciudadanos", ha remarcado.

Al hilo, ha sostenido que lo que debe hacer la UE es apostar por su "energía autóctona", que no es el petróleo ni el gas, "es el sol y es el viento". "Son, por tanto, las energías renovables principalmente", ha subrayado. Y ahí, ha defendido, España puede dar toda una lección.