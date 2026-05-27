Sánchez asume "la gravedad de la investigación" al PSOE pero defiende que ya apartaron a Leire Díez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofrece una rueda de prensa en la Embajada de España ante la Santa Sede, a 27 de mayo de 2026, en Roma (Italia). - Pool Moncloa/Fernando Calvo y ️Vatican Med

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha admitido la "gravedad" de la investigación de la Audiencia Nacional (AN) a cargos del partido que ha desembocado en una operación en la sede central de la calle Ferraz, aunque defiende que ya apartó a la exmilitante Leire Díez hace un año.

Eso sí, si aparecen nuevos "comportamientos irregulares" actuarán "con contundencia" y colaborando con la Justicia tal como han hecho hasta ahora, ha asegurado después de que el juez Santiago Pedraz haya imputado al exsecretario de Organización Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes. Todos ellos, en la misma causa que investiga a Leire Díez, bajo la sospecha de que hubo una trama para desestabilizar causas judiciales sobre la formación.

El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Roma después de reunirse en audiencia privada con el Papa León XIV, al ser preguntado por las actuaciones de los agentes de la Guardia Civil en Ferraz enmarcadas en una investigación de la AN a la llamada 'fontanera' del PSOE.

En ese sentido ha precisado que la UCO no ha llevado a cabo un "registro" en la sede del PSOE sino un "requerimiento de información", aunque asegura que no quiere restar "gravedad" ni importancia a estas actuaciones.

"Si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más de un año", ha indicado, haciendo hincapié en que si aparecen nuevas informaciones de comportamientos irregulares en el PSOE, volverán a actuar con contundencia.

NIEGA FINANCIACIÓN ILEGAL

No obstante, Sánchez se ha esforzado en defender a la gerente del PSOE y ha negado que exista financiación irregular, subrayando que Fuentes ha llevado las cuentas del partido "de manera escrupulosa". Considera que ha habido muchos "bulos" en este sentido, pero cree que ya han quedado "desmentidos".

El juez Pedraz también hace referencia a posibles irregularidades del diputado y miembro de la Ejecutiva socialista, Juan Francisco Serrano, que fue 'mano derecha' de Cerdán y del expresidente de Correos y exjefe de Gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano, aunque por el momento no imputa a ninguno de los dos.

Para el instructor existen indicios de su supuesta colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad.

Sánchez ha dicho que desconoce estas sospechas del juez pero reitera que en el momento en que surjan nuevas informaciones sobre "actividades irregulares" el PSOE actuará "con contundencia.

"YA VEREMOS EN QUÉ ACABAN"

En todo caso piensa que estas investigaciones --"ya veremos en que acaban, ha apostillado-- "no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos".

Así, ha defendido que en otros momentos han estado en situaciones "muy parecidas a esta" y el Gobierno está inmerso en una agenda de transformaciones que están dando resultados, en cuanto a crecimiento económico, creación de empleo, reducción de las desigualdades y posicionamiento en temas "muy importantes para España".

Por tanto ha descartado un adelanto electoral asegurando que seguirá desempeñando la misma labor "de aquí al final de la legislatura" que termina en julio de 2027.