Sánchez avanza que también pedirá al Congreso el envío de tropas a Palestina llegado el momento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, durante la Conferencia de Embajadores y Embajadoras de España acreditados en el exterior, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, a 8 - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este jueves que pedirá la aprobación del Congreso de los Diputados al envío de tropas para una eventual fuerza de paz en Palestina una vez se ponga fin al conflicto en Oriente Próximo.

Así lo ha indicado durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, tras referirse a la intención del Gobierno de participar en la eventual fuerza internacional en Ucrania una vez se alcance un alto el fuego con Rusia.

"Eso es lo que propondré al Congreso como también propondré al Congreso, cuando esa oportunidad se produzca, el que podamos desplegar tropas de paz en Palestina" una vez se avance en al pacificación y que en un futuro, que ha confiado sea "inmediato", se produzca "el reconocimiento de los dos estados entre Israel y Palestina".

Sánchez ha insistido en que "la situación sigue siendo intolerable" en Gaza y ha dejado claro que "la paz no puede ser un paréntesis en una tierra martirizada por la guerra".

"La paz exige aplicar de una vez por todas esa solución de dos estados" así como la entrada de ayuda humanitaria y el cumplimiento del alto el fuego alcanzado por las partes y que, según ha dicho, Israel está violando.

El presidente del Gobierno ha insistido en que "un Estado de Palestina independiente, viable, seguro, será la solución para la estabilización y para el desarrollo y el progreso de una importante región, también desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, para nuestro continente y para nuestro país".

TRABAJAR POR LA PAZ EN UCRANIA

Respecto a Ucrania, ha expresado su deseo de que 2026 pueda ser el año de la paz en este país europeo. "Parece difícil", ha admitido, pero "desde España vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder contribuir a que se logre".

En este sentido, ha recordado que España ha sido el cuarto país receptor de refugiados ucranianos y el cuarto en formación de tropas ucranianas, además de haber prestado ayuda militar, financiera y humanitaria. "Vamos a seguir apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario", ha asegurado una vez más.

Sánchez, que el martes participó en París en la reunión de la Coalición de Voluntarios en la que se acordó una serie de garantías de seguridad para Ucrania con el aval de Estados Unidos una vez se alcance un alto el fuego, ha puesto en valor que España "por primera vez en su historia está participando de manera activa" en el diseño y la implementación de la nueva arquitectura de seguridad europea.

De ahí, ha señalado, su intención de solicitar al Congreso que se autorice el envío de tropas para la futura fuerza internacional en Ucrania. "Si España ha mandado tropas de paz a otras muchas latitudes geográficas lejanas de nuestro país ¿cómo no vamos a mandar tropas de paz a Ucrania, a un país europeo?", ha planteado.

"Tenemos que participar activamente en el diseño y en la implementación de esa arquitectura de seguridad europea y tenemos que participar como gran país europeo que somos también de la seguridad colectiva", ha sostenido.

INTERVENCIÓN DE ALBARES

También se ha referido a estos dos conflictos durante su intervención el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. "España apoya a Ucrania porque no podemos abandonar a su suerte a un pueblo que defiende su libertad. Pero también porque defender a Ucrania es defender la democracia y un orden internacional justo", ha esgrimido.

"El objetivo no es solo hacer frente a la violencia, lo que está en juego es demostrar que la guerra y la violencia no tienen lugar ni espacio en Europa", ha añadido el jefe de la diplomacia.

En cuanto a Oriente Próximo, ha indicado que España seguirá "apoyando los esfuerzos para que el alto el fuego actual, muy frágil y violado sistemáticamente, se convierta en una paz definitiva".

En este sentido, ha destacado que España es ya el primer donante bilateral de la Autoridad Palestina, a la que considera "vital" seguir apoyando y ha adelantado que defenderá tanto en Europa como a nivel multilateral que "sea partícipe en todo momento tanto en las instituciones transitorias de gobernanza como en las de seguridad".

Además, ha rematado, el Gobierno también reclamará que "las ONG, también las españolas, sigan estando presentes en Gaza", en referencia a la retirada de autorización por parte de Israel para operar en este territorio a algunas organizaciones internacionales por no haber cumplido una serie de requisitos.