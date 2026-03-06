Sánchez comparecerá en el Congreso para informar sobre la posición de España en la guerra de Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de recibir al Gran Duque Guillermo V, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre la posición del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Medio, según trasladan fuentes de Moncloa.

Sánchez dará explicaciones a los grupos parlamentarios sobre la posición de España, después del ataque de Israel y Estados Unidos a Irán el pasado sábado que ha desatado una ola de bombardeos en la región. Sánchez ha mostrado su rechazo al conflicto y se niega a que Washington utilice las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para esta operación.

En una declaración desde Moncloa este miércoles expresó su oposición rescatando el lema "No a la guerra" utilizado en el año 2003 contra la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Una operación que contó con el apoyo del entonces presidente José María Aznar (PP).

La posición actual de España y su negativa a ceder el uso de las bases en territorio nacional ha desatado la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con un embargo comercial y ha lanzado varios ataques verbales al Gobierno de Sánchez.

Pese a oponerse al conflicto el Gobierno ha ordenado el envío de una fragata a Chipre, junto a efectivos militares de Francia y Grecia después de que un dron iraní impactase en una base militar británica situada en esta isla, país integrante de la Unión Europea.

El PP de Alberto Núñez Feijóo, principal partido de la oposición, ha pedido preservar la relación con Washington y ha acusado a Sánchez de actuar por interés electoralista. Este mismo martes a primera hora exigió la comparecencia del presidente en la Cámara Baja y también que se someta a votación el envío a Chipre de la fragata 'Cristóbal Colón', la más avanzada de la Armada.

El PP considera que la Ley de Defensa Nacional exige autorización del Congreso para enviar la fragata al Mediterráneo Oriental porque se trata de una "zona de conflicto" y sus soldados se van a exponer a ser atacados en un área donde ya hay nuevas operaciones militares activas. Los de Feijóo señalan que Sánchez no cuenta con el apoyo de sus socios para tomar esta decisión.

El presidente también aprovechará esta comparecencia en el Congreso para informar sobre la última reunión del Consejo Europeo que se celebró en el castillo de Alden Biesen (Bélgica) en febrero.