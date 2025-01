(AMP.) Sánchez critica a quien busca que se olvide el franquismo: la pérdida de libertades puede "volver a ocurrir"

Defiende la fecha elegida y la importancia de explicar a los jóvenes lo que significó la dictadura

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado este miércoles, en la presentación de los actos por los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, contra quienes quieren que se olvide el "franquismo", y ha avisado de que la libertad no es una conquista "permanente", sino que "se puede perder". "Puede volver a ocurrir", ha dicho.

"Quienes cantan las virtudes del autoritarismo quieren que olvidemos estas cosas", ha apuntado el jefe del Ejecutivo sin mencionar expresamente a PP y Vox, tras desgranar algunos ejemplos concretos de las cosas que estaban prohibidas durante el régimen franquista.

"Quieren que olvidemos que, todavía en 1970, España estaba gobernada por una minoría autocrática y represora que usaba el miedo y el poder para imponer sus intereses y sus valores al resto de la sociedad. Quieren que olvidemos que aquella España que algunos decían una, grande y libre, estaba en realidad hecha a pedazos y hambrienta, entre otras muchas cosas, de libertad", ha abundado.

En este contexto, ha resaltado la importancia de "transmitir a los jóvenes la importancia de vivir en democracia" porque "cuando uno ha pasado toda su vida bajo su velo protector, es fácil olvidar" sus "enormes fortalezas".

BASTA CON SER DEMÓCRATAS

"El fascismo que creímos dejar atrás es ya la tercera fuerza política en Europa", ha enfatizado, antes de recalcar que "si la historia nos enseña algo es que la libertad nunca se conquista de forma permanente", sino que "es algo que se puede perder".

"Por tanto, puede volver a ocurrir. Y no hace falta ser de una determinada ideología, ni de izquierdas, ni de centro, ni de derechas, para mirar con tristeza, con enorme tristeza y también con terror, los años oscuros del franquismo y temer que ese retroceso se repita. Basta con ser demócratas. Basta con entender que la libertad, la verdadera libertad, es aquella que nos hace mejores como personas y como sociedad", ha dicho Sánchez.

Sánchez ha hecho hincapié en la situación de España en los años setenta, un país "pobre, aislado, ensimismado y oprimido", según lo ha definido, al tiempo que ha recriminado que "algunos miran con nostalgia o incluso prometen resucitar" esa época.

Entre otros indicadores, ha remarcado que hace medio siglo los ingresos medios de los hogares equivalen a menos de la mitad de la renta media de los hogares españoles de hoy y la mortalidad infantil era el doble de la que entones tenía un país más avanzado como Dinamarca.

"La mayoría de las mujeres no trabajaban fuera del hogar, no había libertad, no había democracia en aquella España. A uno lo podían sacar de su casa en plena noche, torturar, encerrar en una cárcel sin ningún tipo de pruebas ni, por supuesto, un juicio justo. La gente no podía ser quien quería ser y, por tanto, tenía que amoldar su vida a la moral católica y a los principios franquistas", ha añadido.

CELEBRAR LA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS

Así, Sánchez ha explicado que lo que pretende conmemorar este año, es que la sociedad española, "en un momento de gran incertidumbre, política, decidió apostar por la democracia y por la libertad" e iniciar un proceso de transformación política institucional y social que terminó convirtiendo a España en un país "influyente, abierto y tolerante".

Además, ante las críticas por haber elegido esta fecha y no una posterior como la aprobación de la Constitución o las primeras elecciones democráticas, el jefe del ejecutivo ha defendido que otros países han hecho lo mismo y han conmemorado el aniversario de sus democracias utilizando el mismo hito que en España, "el fin de sus dictaduras y el inicio del proceso democratizador".

Señala por tanto que el objetivo del centenar de actos que se llevarán a cabo a lo largo de 2025 es celebrar la gran tansformación económica, social, institucional y política del país del país en los últimos 50 años. También, rendir homenaje a las personas, colectivos e instituciones que hicieron posible esa transformación "de éxito", y por último transmitir a los jóvenes la importancia de vivir en democracia.

PUEDE VOLVER A PASAR

En este sentido ,Sánchez ha alertado del avance de los regímenes autocráticos "en medio mundo" ,señalando que el "fascismo" es la tercera fuerza política en Europa

"Y la internacional reaccionaria, como lo dijo el presidente Macron hace escasos días, o la internacional ultraderechista que venimos denunciando desde hace años también en España, liderada en este caso por el hombre más rico del planeta, ataca abiertamente a nuestras instituciones, azuza el odio y llama abiertamente a apoyar a los herederos del nazismo en Alemania", ha añadido.