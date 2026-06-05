MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado este viernes haber tenido alguna información o conocimiento sobre las actividades o "andanzas" de la exmilitante Leire Díez y asegura que "nunca las hubiera tolerado".

"Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", ha manifestado el jefe del Ejecutivo a su llegada a la cumbre de Unión Europea - Balcanes Occidentales en Tivat (Montenegro).

De este modo ha salido al paso de los mensajes de Leire Díez intervenidos por la UCO, como uno dirigido a Vicente Fernández --expresidente de la SEPI y también investigado -- en el que la exmilitante sugiere que Pedro Sánchez podría tener conocimiento de sus actividades para, presuntamente, entorpecer investigaciones judiciales al PSOE y al Gobierno: "Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo", le escribió ella el 15 de febrero de 2025, a lo que él respondió: "Me alegro que así lo piense. Otras se esconden, tú das la cara".

RESPALDO A MERCEDES GONZÁLEZ Y CRISTINA NARBONA

Además, Pedro Sánchez ha mostrado su respaldo a la presidenta del partido, Cristina Narbona, mencionada por los investigadores por haber mantenido contactos con Díez y también ha apoyado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras conocerse que se reunió en varias ocasiones con la exmilitante.

Sánchez considera también que la directora de la Guardia Civil ya ha dado explicaciones por unos encuentros que el Gobierno negó en primera instancia, ha suscrito la confianza en su profesionalidad y honestidad y le ha trasladado su "apoyo" explícitamente, al considerar que está haciendo un trabajo "muy positivo" dentro de la institución.

También ha dado por buenas las explicaciones de Narbona, que en la víspera admitió que Díez le había ofrecido información, pero que ella le derivó a Cerdán y nunca llegó a recibir detalles ni archivos, según adelantó Europa Press. "No hay nada grave ni malo, por tanto pleno respaldo a la presidenta del partido", ha señalado.

En todo caso ha dejado abierta la puerta a que el PSOE tome medidas, aunque por el momento los servicios jurídicos del partido están analizando toda la información y más adelante decidirán los "siguientes pasos" a dar.

El PSOE --ha dicho-- siempre se comunica "con acciones, con decisiones" y por tanto, una vez que analicen toda la información de la que disponen "con rigor y con solvencia" comunicarán las acciones que van a emprender "en defensa de la honorabilidad y la limpieza del PSOE".

NIEGA HABER DADO ÓRDENES

Sánchez dice sentir "decepción" y también "preocupación" e "indignación" ante las recientes revelaciones, que apuntan a una trama creada en Ferraz, que estaría liderada por el exsecretario de Organización, Santos Cerdán y Leire Díez.

"Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado", ha insistido el presidente, negando taxativamente que diera alguna orden vinculada a las actividades de la trama: "En absoluto", ha recalcado.

Sánchez ha asegurado que respeta las actuaciones de la UCO y las investigaciones del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, pide dejar trabajar a la Justicia y añade que nunca ha hecho lo que otros sí le hicieron a él.

En este sentido, ha señalado que la llamada "policía patriótica" vinculada al Gobierno de Mariano Rajoy utilizó los resortes del Estado "para obstruir acciones judiciales" e investigaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para espiarle.

"Mi gobierno es un gobierno limpio y mi partido es un partido íntegro", ha enfatizado Sánchez, quien considera que "las corruptelas de unos pocos" no pueden "enmarañar ni impugnar" la tarea que está haciendo su Gobierno que tilda de "enorme" porque ha traído prosperidad, crecimiento económico, creación de empleo y avances en derechos, según ha indicado.