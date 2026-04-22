AMP.-Sánchez, a Feijóo: El pacto extremeño PP-Vox da una "patada a la Constitución" al "violar" el principio de igualdad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El pleno del Congreso debate sobre la gobernabilidad de España con preguntas por parte de los diferentes grupos parlamentario - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles contra el PP por su pacto con Vox en Extremadura, ya que, según ha dicho, "viola" el "principio de igualdad" entre ciudadanos y el "principio de no discriminación". Además, ha recriminado al Partido Popular que apueste por un "frenazo" a las energías renovables y el "desmantelamiento de lo público".

Así ha respondido en el Pleno del Congreso a Feijóo, quien no ha hecho ninguna alusión a ese acuerdo para investir a la 'popular' María Guardiola --cuyo debate continúa hoy en la Asamblea extremeña-- y ha centrado sus ataques contra el jefe del Ejecutivo en denunciar su "corrupción", "incompetencia" y "falta de humanidad": Ha ido más veces a China que a Adamuz o Paiporta".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Feijóo ha denunciado el estado de las infraestructuras y del AVE. "Lo único que empata con su corrupción señor Sánchez es su incompetencia", le ha espetado, para recalcar que "ha dilapidado" el prestigio del AVE, que era "marca España".

FEIJÓO ACUSA A SÁNCHEZ DE GOBERNAR CONTRA LOS ESPAÑOLES

En la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja, el jefe de la oposición ha asegurado que Sánchez es "implacable recaudando, pero "insensible a los problemas de la gente". A su entender, está a "años luz de ellos" y "por eso ha ido más veces a China que a Adamuz o Paiporta".

"¿De verdad cree que los españoles merecemos que con nuestro dinero de seguridad se paguen las amigas del anterior ministro de Transportes? ¿O paguemos el sueldo del ministro actual que se dedica a insultar a todo el mundo en redes sociales porque usted se lo indica?", se ha preguntado.

En este sentido, ha subrayado que lo único que es "más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad", echándole en cara que haya mentido a las víctimas y no se haya disculpado. "¿De verdad cree que no le debe una disculpa a nadie?", le ha interpelado, para añadir que "hoy la mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos".

Feijóo ha señalado además que con Sánchez la deuda pública se ha incrementado un 42% más y se ha preguntado qué ha pasado con ese dinero. "¿Dónde están los 500.000 millones de euros que ha incrementado la deuda pública si las infraestructuras, autovías, AVE, no funcionan?", ha interrogado.

SÁNCHEZ: "CON ESTE GOBIERNO, ESPAÑA FUNCIONA"

En su réplica, Sánchez ha afirmado que con su Gobierno "España funciona". "Lo que no acaba de funcionar es una oposición que lleva años confundiendo sus deseos con la realidad", ha dicho a la bancada del Grupo Popular, quejándose de que, aunque lo ha dicho "en muchas ocasiones", Feijóo no le hace caso y "le entra por un oído" y "le sale por el otro".

Para corroborar su afirmación, el presidente del Gobierno ha hecho referencia a lo que dicen entidades e instituciones calificando la "buena marcha" de España, como el Fondo Monetario Internacional y medios como el Financial Times.

Además, ha recordado que el propio Feijóo dijo que España tiene que superar los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social al finalizar la próxima legislatura y ha recalcado que ya lo han alcanzado "un año antes de que termine" la presente legislatura.

Dicho esto, ha asegurado que Feijóo "no tiene nada que ofrecer". "Si tiene que leer algo, señor Feijóo, ¿es el acuerdo entre el Partido Popular y el partido de la ultraderecha en Extremadura", le ha recomendado.

Sánchez ha dicho que después de tantas "lecciones" que da el PP de Constitución, "lo primero que hacen es dar una patada a la constitución violando" el "principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación", en alusión al concepto de 'prioridad nacional' que recoge ese pacto para conceder ayudas.

Además, el presidente ha subrayado que en materia de desindustrialización lo que está funcionando frente a los shocks energéticos que sufren en Irán o Ucrania son las energías renovables pero PP y Vox "proponen es un frenazo a las energías renovables", algo que ha juzgado de "irresponsabilidad". "Y finalmente, un desmantelamiento de lo público. Le diré una cosa. Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B", ha concluido.