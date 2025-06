Sánchez impulsará una comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' y comparecerá en el Congreso

Descarta adelantar elecciones porque sería una "tremenda irresponsabilidad" entregar "las riendas del país" a PP y Vox

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que impulsará una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para "conocer la verdad sobre el caso Koldo" y además comparecerá en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre este asunto.

Así lo ha indicado en una rueda de prensa desde la sede del PSOE en la calle Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva Federal, después de la dimisión del hasta ahora secretario de Organización Santos Cerdán por el señalamiento de la UCO en el cobro de mordidas.

Sánchez ha dicho que comparecerá en el Congreso en la primera fecha que sea posible "para dar las explicaciones necesarias y responder a preguntas de todos los grupos parlamentarios", ha indicado como parte de una batería de medidas para superar la crisis actual.

Cabe recordar que el Congreso ya llevó a cabo una comisión de investigación sobre la compra irregular de mascarillas durante la pandemia --origen del llamado 'caso Koldo'-- pero se cerró pocos meses después sin que compareciesen ni el exministro José Luis Ábalos ni su asesor Koldo García.

Sánchez ha anunciado estas medidas como parte de una batería de actuaciones, en la que también ha enmarcado la expulsión como militante de Ábalos, la designación de un nuevo equipo interino en la secretaría de Organización y el encargo de una nueva auditoría externa, aunque ya tenían una en marcha.

En este punto ha aclarado que cuando anunció esta medida el pasado jueves no sabía que ya existía una. En todo caso dice que mantiene su compromiso para que haya "un triple chequeo" contando la auditoría anual que hace el Tribunal de Cuentas y las dos privadas.

CONTEMPLÓ TODAS LAS OPCIONES

Por el contrario, Sánchez ha descartado otro tipo de medidas como el adelanto de las elecciones generales o su propia dimisión, aunque ha afirmado que contempló todas las opciones posibles, teniendo en cuenta el interés del "país" y del "partido".

El jefe del Ejecutivo considera que "entregarle las riendas del país a una coalición del Partido Popular con Vox que están impulsando una agenda reaccionaria" sería "una tremenda irresponsabilidad", haciendo hincapié en que estos partidos tienen actualmente "abiertas 30 causas de corrupción".

Por tanto, defiende Sánchez que estas dos fuerzas políticas tienen que explicar estos casos y "autoexigirse" lo mismo que piden a los socialistas. "Y, por tanto, no vamos a permitir que la posible corrupción de unos pocos, que tendrá que ser dirimida y sustanciada por los tribunales, ponga en peligro ese buen ritmo del país", ha lanzado.

RECONPONER LA CONFIANZA PERDIDA

En la misma línea, Sánchez ha asegurado que no va a permitir que esa presunta corrupción "eche por tierra la integridad de una de las administraciones públicas más limpias de la historia democrática de nuestro país", en referencia a su propio Gobierno.

No obstante admite que no han estado a la altura en la lucha contra la corrupción, una de las líneas maestras de su mandato, aunque ha justificado que en el resto de ámbitos van en el buen camino. "Estamos cumpliendo con el resto y vamos a actuar en esa en la que no hemos estado a la altura, por eso debemos, y vamos a continuar", ha esgrimido.

"Pero bueno, vamos a actuar y vamos a tratar de recomponer esa confianza que eventualmente haya podido ser perdida por parte de algunos ciudadanos que crean y que apuesten por este Gobierno de coalición progresista", ha añadido.

Por último, también ha vuelto a destacar que vaya a someterse a una cuestión de confianza en el Congreso o que vaya a ejecutar una crisis de Gobierno y se ha mostrado "tranquilo" ante la posibilidad de que aparezcan audios grabados por Koldo García que le puedan comprometer personalmente.