Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras,en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunirán a principios de 2026 para abordar la continuidad de la legislatura y cuestiones como los presuntos casos de corrupción y acoso en el PSOE, así como el cumplimiento de los acuerdos.

Lo ha avanzado el vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en una rueda de prensa, en la que ha explicado que así lo acordaron Junqueras y Sánchez durante una llamada este fin de semana ante "las noticias aparecidas que pueden poner en riesgo la continuidad de la legislatura".

Albert ha explicado que, como Sánchez se encuentra en el Consejo de Europa esta semana y la semana que viene es Navidad, la reunión se tendría que llevar a cabo a inicios de año.

"DÉFICITS DEMOCRÁTICOS"

Según han explicado los republicanos, Junqueras ha propuesto a Sánchez que abra una ronda de contactos con los grupos parlamentarios que dieron apoyo a su investidura para explicar "qué piensa hacer" ante los casos de corrupción y de acoso en su partido.

En este sentido, ERC pide concreciones en el cumplimiento de los acuerdos y unas "medidas para democratizar plenamente todos los ámbitos institucionales que continúan con déficits democráticos, entre ellos su propio partido", en referencia al PSOE.

"Lo que estamos viviendo en los últimos meses en relación a los déficits democráticos que padece el Estado español en muchos de sus estamentos también nos ocupa y nos preocupa, y entendemos que también tienen que preocupar y ocupar al PSOE y al presidente del Estado", ha sostenido Isaac Albert.

LA FINANCIACIÓN "AVANZA"

Por otra parte, preguntado por la negociación de la financiación, el portavoz republicano ha asegurado que "la negociación avanza en estos momentos de forma correcta".

Así, ha apuntado al calendario del PSC, "con una voluntad clara encaminada a los presupuestos" y ha insistido en que el Govern de Salvador Illa sabe que no tendrá las cuentas hasta que no alcancen un acuerdo en financiación.

Y ha señalado otro calendario vinculado a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "y no tan vinculado al PSC", por las elecciones andaluzas, y ha dicho que en este escenario ERC trabaja para que el acuerdo se cumpla.

"Lo que nos marca la agenda no es tanto la prisa, sino que el acuerdo sea bueno", ha concluido el portavoz.