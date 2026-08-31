Sánchez niega "contradiciones" entre Robles y Marlaska: Hubo informes pero "nadie predijo la avalancha" en Ceuta

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios en la Asamblea de Ceuta, a 31 de julio de 2026 - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que haya "contradiciones" entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles, admitiendo que hubo informes tanto del CNI como de la Policía Nacional los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta pero "nadie predijo la avalancha".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha admitido que "algunas veces cuando se ven estas declaraciones da la sensación de que hay contradicciones y no las hay", en referencia al choque entre los dos ministros, después de que Robles asegurara que el CNI alertó y de que Marlaska haya negado que se tuviera información previa de la magnitud de lo que iba a suceder.

"Nadie ha negado que haya habido informes de situación por parte del Centro Nacional de Inteligencia", ha señalado el presidente, que ha admitido que hubo informes de este tipo tanto de este organismo como de la Policía Nacional los días previos, al tiempo que ha garantizado que "no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31".

"Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características", ha recalcado Sánchez, que ha aprovechado para resaltar el CNI cuenta con "extraordinarios profesionales" y poner en valor que desde 2018 el Gobierno ha elevado el presupuesto de 280 a 445 millones de euros.

Según ha indicado el presidente, entre el 26 y el 29 julio se produjeron distintas reuniones entre las autoridades ceutíes y la Administración General del Estado, encabezadas por el delegado del Gobierno en Ceuta tras constatar un aumento en las entradas a nado, en línea con los "picos" que se suelen producir en verano, pero "no de manera significativa".

Como resultado de ello, y de los informes recibidos, el Gobierno optó por reforzar los controles de fronteras, preparar el CETI ampliando el número de plazas para la acogida de migrantes, "pero no de la manera tan desmesurada" como se produjo, y "seguir colaborando y cooperando con las autoridades marroquíes".

EL ATAQUE NO TIENE QUE SER OBRA DE UN ESTADO

Sánchez ha hecho hincapié en que "la realidad a la que nos estamos enfrentando es que no es evidente que los ataques que se puedan perpetrar en una frontera, como es el caso del 30 y el 31 de julio, tengan que provenir de un actor estatal". "Pueden provenir de organizaciones criminales, de mafias, de redes que se autogestionan como consecuencia de esas redes".

Así las cosas, ha recononcido que "desgraciadamente" el Gobierno aún no tiene un "conocimiento exacto" de lo ocurrido el 30 y 31 de julio. "Seguimos investigando en ello", ha asegurado, recalcando que el Gobierno "tiene que actuar sobre certezas" y no sobre especulaciones y "trabajar para minimizar los riesgos presentes y futuros de asaltos como estos".

Por otra parte, tras poner en valor que ha sido el presidente del Gobierno que más veces ha visitado la ciudad autónoma y los fondos destinados para ella, ha dicho que se hace "cargo del estado de ánimo de la ciudad de Ceuta".

CEUTA SALDRÁ REFORZADA

"Soy muy consciente de que todos los recursos son insuficientes hasta que no se recupere la normalidad y la tranquilidad", ha afirmado, dicho lo cual, se ha mostrado convencido de que igual que ocurrió tras la entrada masiva de migrantes en 2021 o ese mismo año oy el anterior en Canarias, "Ceuta va a salir reforzada de esta situación tan compleja".

En cuanto al hecho de que el Gobierno tardara 25 días en nombrar un 'mando único' para gestionar la situación, el presidente ha esgrimido que tanto en la anterior crisis en Ceuta como las vividas en Canarias "no lo necesitamos".

Ahora, el Gobierno ha dado el paso de activarlo por primera vez, ha explicado, por dos razones. La primera, porque el presidente de Ceuta, Juan Vivas, lo pidió, y la segunda, ha dicho, porque "toda crisis evoluciona".

Una vez dada la respuesta a la crisis securitaria en la frontera los primeros días y puesta en marcha la solución para la crisis humanitaria, "ahora quedan otras dos fases", ha explicado. "Una es el refuerzo para agilizar la gestión" de los expedientes de los alrededor de 5.000 migrantes que permanecen en Ceuta, y otra es "el relanzamiento desde el punto de vista social, económico y también securitario".