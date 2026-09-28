(AMP) Sánchez pide a las CCAA aplicar la Ley de Vivienda para "privilegiar el uso residencial" al turístico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del informe 'Vidas Futuras', en el Disseny Hub Barcelona este lunes. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes "privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico" y ha sostenido que es una posibilidad que prevé la Ley de Vivienda, por lo que ha pedido a todas las comunidades autónomas que la apliquen en sus respectivos territorios.

Lo ha dicho en la clausura de la presentación del informe 'Vidas futuras' este lunes en un acto en el Disseny Hub Barcelona, junto al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde, Jaume Collboni.

Sánchez ha abogado por "gobernar el mercado de la vivienda" para no impedir el desarrollo vital de los jóvenes, especialmente, aunque no ha hecho referencia alguna a las negociaciones para el decreto sobre vivienda que el Gobierno pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros.

Según el presidente, esta preeminencia del uso residencial al turístico para aumentar la oferta asequible de vivienda es posible porque "es una de las palancas que habilita la Ley de Vivienda", y ha puesto de ejemplo a Cataluña, que sí que la aplica.

Gobernar la vivienda, ha insistido, es "uno de los retos presentes y futuros" y que un gobierno responsable no se limita a gestionar el presente, sino también a anticiparse al futuro y adaptarse a las transformaciones sociales para evitar que la legislación sea una foto fija del pasado.

Han asistido también el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; las conselleras de Educación y FP e Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Esther Niubó y Eva Menor, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, entre otras autoridades.

COMBATIR LA DESIGUALDAD

El presidente ha hecho énfasis en la desigualdad que es el "principal reto" que tiene la sociedad europea y española, y que en los próximos años se puede ver afectada por transformaciones como el aumento de la longevidad, la digitalización, la IA y la emergencia climática.

"La pregunta hoy no es si esos cambios llegarán, porque es evidente que ya han llegado. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Nos beneficiarán a todos o solo a unos pocos?", ha preguntado.

En este sentido, ha destacado la importancia de gobernar para "la gente de a pie" para, por ejemplo, evitar que la digitalización ensanche las brechas entre trabajadores y empresarios, en contra de la dirección que han tomado los que denomina tecnoligarcas.

"Jamás ha habido en la historia de la humanidad una desigualdad como la que hoy actualmente existe entre esos tecnoligarcas y el resto de la ciudadanía", ha remarcado, defendiendo que hay que gobernar haciendo posible que en una sociedad más envejecida los cuidados lleguen a todo el mundo, algo para lo que, apunta, las administraciones están empezando a sentar las bases.

MOMENTO "DE TRANSFORMACIÓN"

Sánchez ha señalado que no hay momento de transformación más sugerente para un político que el actual: "El sentar las bases del futuro respondiendo a las necesidades del presente y por tanto conciliar la urgencia con la trascendencia de los cambios que necesitamos para garantizar la prosperidad de nuestras sociedades", ha explicado.

Así, ha afirmado que cada derecho que hoy parece evidente "tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado", y ha citado el ejemplo de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, algo que espera que pase también con la ley de muerte digna.

"Al final acaba beneficiándose todo el mundo porque estamos hablando de derechos y lo que un día fue una batalla termina siendo la vida cotidiana de nuestros hijos y nuestras hijas", ha expresado.