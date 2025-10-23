AMP.- Sánchez responde a las críticas de Trump por el gasto en defensa: "Sabe que estamos cumpliendo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Ana López

Subraya que llegó a un acuerdo con la OTAN sobre capacidades y lo está llevando a cabo

BRUSELAS, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las quejas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el gasto en defensa, asegurando que "sabe" que España está "cumpliendo" con sus obligaciones y sus capacidades.

"Somos un país confiable, somos un país que cumplimos con nuestros compromisos", ha trasladado Sánchez a su llegada a la cumbre de líderes europeos que comienza este jueves en la capital comunitaria. De este modo, ha replicado directamente a las palabras de Trump en la víspera, acusando a España de no ser "un jugador de equipo" por no comprometerse a invertir el 5% el PIB en inversión militar como el resto de Aliados.

En La Casa Blanca ante el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump cargó de nuevo contra España por las discrepancias sobre la inversión militar y apuntó a posibles medidas. "Creo que tendrás que hablar con España. España no es jugador de equipo. Así que, salvo España, todos están al cien por cien. Creo que el problema con España se podría resolver muy fácilmente", dijo en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

"El presidente Trump sabe que, desde que yo soy presidente del Gobierno de España, no solamente estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y nuestras capacidades hoy, sino que además hemos cumplido con incumplimientos que otras administraciones", en referencia a los compromisos adquiridos por su antecesor en La Moncloa, Mariano Rajoy.

ESPAÑA DEFIENDE QUE PUEDE CUMPLIR CON EL 2,1%

A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo ha añadido que llegó a un acuerdo con la OTAN "en materia de capacidades" que a su juicio es lo "realmente importante". "Esa es nuestra filosofía, creo que también es la filosofía de la Alianza Atlántica y es en esos parámetros hemos llegado al acuerdo en la última cumbre de la OTAN en La Haya", ha rematado.

En la citada cumbre España confirmó su apoyo a la declaración que establece el cinco por ciento como umbral de gasto en defensa para 2035 pero también firmó una carta con Rutte que dio más flexibilidad a España para cumplir con sus objetivos de capacidades sin ceñirse a una cifra.

La OTAN insiste en que esto no se traduce en una cláusula de exclusión y recalca que España tendrá que invertir por encima del 3% para cumplir sus obligaciones de seguridad con la organización. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez está convencido de que estos compromisos se pueden lograr dedicando solo un 2,1 por ciento del PIB al presupuesto militar y defienden que la carta de Rutte permite a España desvincularse del cinco por ciento.

TRUMP INCREMENTA SUS CRÍTICAS

Desde la cumbre de la OTAN de Países Bajos, Trump ha lanzado varias críticas públicas a España por negarse a adquirir el mismo compromiso que el resto de Aliados que se han incrementado en las últimas semanas. El pasado 17 de octubre dijo que no había sido "leal" con la OTAN y debería recibir una "reprimenda".

Tres días antes el 14 de octubre amenazó incluso con imponer aranceles a España por no gastar lo suficiente en defensa. "Creo que es una gran falta de respeto a la OTAN. De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente con aranceles por lo que hicieron. Y podría hacerlo. Me parece increíblemente irrespetuoso", dijo en declaraciones a la prensa durante la visita del presidente argentino, Javier Milei.