Sánchez se reunirá con el Papa en El Vaticano antes de su visita a España

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará a El Vaticano para reunirse con el Papa León XIV, antes de la visita del pontífice a España, según han confirmado fuentes gubernamentales a Europa Press.

Está previsto que la audiencia se produzca el 27 de mayo, días antes de la visita oficial de Robert Prevost a España que se llevará a cabo entre el 6 y el 12 de junio.

El Papa llegará a Madrid, donde se reunirá con los Reyes, será recibido por Sánchez en Moncloa y llevará a cabo una visita sin precedentes al Congreso de los Diputados. Después se trasladará a Barcelona, donde está previsto que visite la cárcel de Brians y terminará su viaje en Canarias, con varios actos para poner el foco en el drama de la migración.

PRIMERA REUNIÓN CON LEON XIV

Hace un año, cuando Prevost fue elegido Papa, el Gobierno envió una comunicación formal a El Vaticano solicitando audiencia de Sánchez con el nuevo pontífice. Una petición que ahora se hará efectiva en vísperas de la visita apostólica a territorio nacional.

A la misa de inicio del pontificado de León XIV, en mayo de 2025, acudieron Los Reyes, Felipe VI y Letizia, la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, además del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez no acudió porque el mismo día tenía una viaje a Bagdad (Irak).

El jefe del Ejecutivo visitó al anterior Papa, Francisco I, en dos ocasiones, la primera en octubre de 2020 junto a su esposa Begoña Gómez y también en 2024, ya en solitario, en una audiencia en la que trataron la situación en Oriente Próximo y la crisis migratoria en Canarias.