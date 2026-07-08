Sánchez se toma "con paciencia" las amenazas de Trump con quien ha hablado sobre el Mundial "sin ninguna tirantez"

1102831.1.260.149.20260708170842 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente estadounidense, Donald Trump - Ansgar Haase/dpa

Recuerda al mandatario estadounidense que el comercio depende de Bruselas y en todo caso es cuestión de las empresas y no los Estados

ANKARA/MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que se toma "con calma y con paciencia" las últimas palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha amenazado con suspender el comercio con España, e incluso ha tenido ocasión de hablar informalmente con él sobre el Mundial de fútbol y no ha habido ninguna "tirantez".

En la rueda de prensa al término de la cumbre de la OTAN en Ankara, Sánchez ha explicado que ha mantenido "una charla informal" con Trump en la que han hablado de fútbol y el Mundial que se está celebrando en estos momentos con "éxito" en Estados Unidos y también algo de golf, deporte al que el mandatario estadounidense "es muy aficionado". "Yo no lo practico tanto", ha bromeado.

Este intercambio, ha aclarado el presidente, ha sido posterior a la rueda de prensa en la que Trump ha cargado contra España diciendo que es "una causa perdida" y ordenando interrumpir el comercio mientras esperaban para hacer la foto de familia, y "en absoluto no ha habido ningún tipo de tirantez". "Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad", ha apostillado, asegurando que ha sido un intercambio "en buen tono y muy cordial".

Así pues, Sánchez ha dicho que se toma lo dicho por el presidente estadounidense "con calma, con paciencia y una cierta normalidad" habida cuenta de que no es la primera vez que amenaza con romper las relaciones comerciales, recordando que esta es una competencia cedida a Bruselas y que España es de los países europeos que tiene "déficit" con Estados Unidos.

"Las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos, entre Estados", ha incidido el jefe del Ejecutivo, tras recordar que él es "socialdemócrata", al tiempo que ha esgrimido que si se mira con distancia este tipo de declaraciones se puede ver que las relaciones "son muy positivas" en el plano bilateral.

Así las cosas, ha asegurado que "España es un país que quiere y trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados, con los que tenemos lazos muy consolidados, que han trascendido la orientación ideológica de las administraciones que han estado en España y Estados Unidos a lo largo de las décadas".

Sánchez ha subrayado que él mismo ha coincidido con Trump en su primer mandato y luego con el demócrata Joe Biden. "Tenemos la mejor de las voluntades y el mayor de nuestros compromisos para tener la mejor relación con Estados Unidos, porque creo que son más las cosas que nos unen de las que nos separan", ha insistido, en línea con la postura que ha venido manteniendo todo este tipo el Gobierno.

Pero al mismo tiempo, ha recalcado, el Ejecutivo también tiene la "facultad" de defender "los intereses generales" de España y las "decisiones soberanas que como país tomamos", en referencia a la negativa de alcanzar el 5% de gasto en defensa que acordó la OTAN de cara a 2035 en la cumbre celebrada el año pasado.

España, ha dicho el presidente, puede estar "geográficamente lejos" de Rusia y de Oriente Próximo pero "estamos muy cerca de nuestros aliados y también de los valores y de los objetivos que inspiraron la creación tanto de la Unión Europea como de la OTAN".

"Somos un país pacífico, pacifista, pero también somos un aliado fiable" que cumple en lo relativo a capacidades, a despliegue de tropas en el exterior y en el apoyo a Ucrania y el flanco este, pero que también tiene una forma de entender el mundo que apuesta por que la seguridad nazca "del acuerdo, no de la imposición" y en el que "la inversión militar debe compatibilizarse con la inversión social".

CELEBRA QUE LA OTAN "HABLA DE CAPACIDADES"

Sobre el polémico compromiso de gastar el 5% del PIB en Defensa, que Sánchez se negó a aceptar en la cumbre del año pasado en La Haya, el jefe del Ejecutivo ha sacado pecho de que en la declaración que sale de Ankara "la OTAN habla de capacidades y no tanto de los recursos que se tienen que destinar" como, dice, venía defendiendo España.

No obstante, el compromiso del 5% sigue vigente y la declaración firmada por todos los aliados en Ankara hace referencia al acuerdo de hace un año en Países Bajos. Ahora los Aliados han anunciado 50.000 millones de dólares para las capacidades industriales conjuntas y para acelerar la innovación, según el texto rubricado este miércoles.

En todo caso, el jefe del Ejecutivo se ha reafirmado en su posición, y ha recordado que cuando se planteó aumentar el gasto al 5%, España ya había acordado previamente con la OTAN las capacidades que tenía que poner a disposición de los Aliados y que el coste representaba el 2,1% del PIB.

A su juicio tan importante es proteger y garantizar la seguridad de los países como que la opinión pública "comprenda los esfuerzos" que realizan los gobiernos para ese objetivo y que sea "viable" sostener ese gasto "con un Estado del Bienestar fuerte" que responda a amenazas como la desigualdad.