Sánchez ve "razones suficientes" para que el Rey visite Ceuta y Melilla y asegura que "esa visita se hará"

Archivo - El Rey Felipe VI (i) durante un despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el Palacio Real de la Almudaina, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado que hay "argumentos y razones suficientes" para que el Rey Felipe VI visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014, y ha asegurado que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello.

"Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla", ha sostenido en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, después de poner en valor que él ha sido el presidente del Gobierno que más ha visitado estas ciudades autónomas en democracia.

"Eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer", ha añadido, sin querer compartir si Felipe VI le ha traslado su voluntad de realizar este desplazamiento, como sí dijo en su momento el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tras su reunión con el monarca el pasado 6 de agosto.

Preguntado sobre cuándo se producirá esa visita, Sánchez se ha limitado a indicar que "cuando se den las condiciones para ello". Con todo, ha remarcado que "la visita se hará" pero ahora es necesario que el Gobierno y la Casa Real trabajen para coordinarla y ha negado que desde el Ejecutivo hayan visto con malos ojos que esto ocurra.

"He sido el presidente del Gobierno que más en ejercicio ha ido a Ceuta y a Melilla, y creo que se dan las condiciones, los argumentos, las razones para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla", ha vuelto a remarcar.

Asimismo, después de la polémica en las últimas semanas sobre si el Gobierno avalaba o no una visita del monarca a Ceuta tras la entrada masiva de 80.000 migrantes a finales de julio, ha querido salir al paso recordando que él es presidente desde 2018 y que no ha habido una visita real en 20 años.

La única visita en democracia a ambas ciudades autónomas se produjo en 2007 por parte de Juan Carlos I y Sofía, de ahí el que Sánchez haya incidido en que después no hubo ninguna "con administraciones del Partido Socialista y con administraciones del Partido Popular".

ACUSA A AZNAR DE "SEMBRAR CIZAÑA"

"Yo he sido el presidente del Gobierno, que ha ido en ejercicio, por primera vez en la historia de la democracia, a Ceuta y a Melilla, y por cierto, he ido más que estos que van ahora", ha resaltado, aprovechando para cargar, aunque sin citarle, contra el expresidente José María Aznar, que visitó la ciudad autónoma la semana pasada.

Para Sánchez, Aznar fue para "sembrar cizaña" y también ha cuestionado que reivindique lo ocurrido en 2002 en el islote Perejil como "un hito histórico del que tengamos que sentirnos orgullosos".