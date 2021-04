Impacta en los alrededores del reactor nuclear de Dimona un proyectil disparado desde Siria

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un proyectil disparado por una batería de defensa antiaérea siria ha impactado este jueves en los alrededores del reactor nuclear de Dimona, en el sur de Israel, según ha confirmado el Ejército israelí, que ha descartado víctimas o daños materiales de relevancia.

Las alarmas aéreas han sido activadas en el norte del desierto del Négev, cerca del reactor nuclear de Dimona, según recoge 'The Times of Israel'. En la ciudad de Dimona, en el sur del país, se encuentra el Centro de Investigación Nuclear de Israel.

"Se ha detectado el lanzamiento de un misil tierra-aire desde territorio sirio hacia territorio israelí, que ha caído en la región de Négev", ha precisado el Ejército a través de su cuenta de Twitter, aunque el portavoz militar, Hidai Zilberman, ha enfatizado que no se trataría de un ataque deliberado contra Israel, y que no había intención de atacar el reactor nuclear.

El proyectil habría sido disparado por los sistemas de defensa antiaérea sirios en respuesta a una serie de ataques por parte de Israel contra objetivos en los Altos del Golán, uno de los cuales terminó por impactar cerca de Dimona.

Tras el impacto del misil, los aviones israelíes han llevado a cabo otra ronda de ataques aéreos en Siria, bombardeando la batería de defensa aérea que disparó el proyectil y otras dispuestas en la frontera.

El Gobierno de Israel ha anunciado la apertura de una investigación para determinar por qué sus sistemas de defensa antiaérea no lograron interceptar el proyectil, que ha estallado en el aire, sin causar víctimas ni daños materiales de relevancia.

"El Ejército ha trabajado para evitar un potencial bombardeo contra bienes críticos en el Estado de Israel", ha destacado el ministro de Defensa israelí, Benjamin Gantz, quien ha manifestado que "un misil tierra-aire SA-5 --también conocido como S-200-- fue disparado" por las fuerzas sirias.

"Hubo un intento de interceptarlo, sin éxito. Estamos investigando el suceso", ha añadido. El Ejército ha manifestado que el interceptor no pudo derribar el proyectil, con una cabeza de unos 200 kilogramos, según 'The Times of Israel'.

Por su parte, el Ministerio de Defensa sirio ha confirmado que tras el ataque israelí en los alrededores de Damasco han sido heridos cuatro militares, además de producirse daños militares, según recoge la agencia de noticias siria SANA.

Posteriormente, ha denunciado la "agresión" por parte de Israel y ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que emita una condena, al tiempo que ha indicado que el nuevo bombardeo israelí "es una flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego de 1974.

El Ministerio ha solicitado además al Consejo de Seguridad que condene el "cobarde ataque" israelí y los "repetidos actos hostiles" contra la soberanía siria por parte de "los tres ocupantes", en referencia a Israel, Estados Unidos y Turquía.