Ascienden a 24 los muertos por el derrumbe de un edificio en construcción en Sudáfrica

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas mortales a causa del derrumbe la semana pasada de un edificio en construcción en la ciudad de George, en el sur de Sudáfrica, ha aumentado a 24, según han confirmado este lunes las autoridades.

Las autoridades de George han indicado en un comunicado publicado en su página web que hasta ahora se han recuperado 24 cadáveres en el lugar, donde también han sido rescatadas 29 personas con vida, mientras que otras 28 siguen desaparecidas.

Asimismo, ha indicado que once de los heridos siguen hospitalizados, sin más detalles sobre su estado de salud. Los trabajos de búsqueda y rescate continúan activos en la zona, ante el temor de que el balance de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

El ministro de Policía de Sudáfrica, Bheki Cele, afirmó el domingo que los contratistas del edificio que se derrumbó no han proporcionado la información solicitada por las autoridades, según el portal de noticias News24. No obstante, aseveró que "si la compañía no colabora, tendrán la ley y la legislación".