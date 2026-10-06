El Supremo levanta la orden de detención contra Puigdemont tras el aval del TC a amnistiar la malversación

Archivo - El presidente de Junts, Carles Puigdemont, a su llegada a una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha decidido dejar sin efecto la orden de detención contra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía para el delito de malversación del 'procés'.

A través de un auto este martes, recogido por Europa Press, el magistrado que instruyó el 'procés', Pablo Llarena, levanta "con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa" las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, procesados pero no juzgados porque huyeron.

Llarena ha dado este paso minutos después de conocerse la decisión del Constitucional de estimar el recurso de amparo de la exconsejera Dolors Bassa frente a la resolución del Supremo que denegó aplicarle la amnistía al delito de malversación por el que fue condenada.

Para el instructor de la causa, aunque todavía no se dispone del texto íntegro de la sentencia referida a Bassa, cuyo conocimiento será "necesario para determinar su alcance" respecto de Puigdemont, Comín y Puig, "la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, sin anticipar una conclusión definitiva, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de aquellas órdenes".

"Esta circunstancia sobrevenida justifica revisar de inmediato su ejecución durante el tiempo indispensable para conocer íntegramente la sentencia de amparo y resolver sobre sus consecuencias", expone.

Llarena considera "proporcionado" dejar provisionalmente sin efecto las órdenes, ya que "los fines de aseguramiento de la causa no justifican, en estas circunstancias, su ejecución inmediata antes de comprobar la incidencia del pronunciamiento constitucional y sin perjuicio de resolver después lo que resulte jurídicamente oportuno".

Y acuerda comunicar la decisión a la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d'Esquadra y resto de autoridades a las que se hubiesen remitido las órdenes de detención, "disponiendo que se abstengan de ejecutar cualquier privación de libertad".

Con todo, señala que por ahora no declara aplicable la amnistía, ni extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes, precisando que cuando conozca la sentencia completa, decidirá "sin demora sobre la confirmación o modificación de la decisión que ahora se adopta, mediante resolución motivada y con observancia de los trámites legalmente exigibles".