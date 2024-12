(AMP.) El TS decide no imputar "por ahora" a la asesora de Moncloa que envió a Lobato el 'email' sobre el novio de Ayuso

El ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, a su llegada a testificar en el Tribunal Supremo sobre la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que aclare el papel de Moncloa al enviarle información de la pareja de

El juez esperará al informe de la Guardia Civil con el análisis del contenido del móvil de Lobato antes de decidir

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido no llamar como imputada "por ahora" a la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, a la espera del informe de la Guardia Civil sobre el contenido del teléfono móvil del ex secretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato, que el juez instructor reclamó para contrastarlo con el acta notarial donde se refleja que ella le envió el 'email' con la confesión de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El magistrado Ángel Hurtado, que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por una presunta revelación de secretos contra González Amador, ha dictado este auto en respuesta a las acusaciones populares ejercidas por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y Manos Limpias, que pidieron citarla como imputada después de la testifical de Lobato.

"No considero procedente, por el momento, acceder a tal petición, ya que al estar pendiente de realización la práctica de la diligencia consistente en el informe pericial sobre el dispositivo móvil intervenido al testigo Juan Lobato, me parece más prudente esperar al resultado de dicha pericia, para, en función del mismo, acordar lo que corresponda", indica Hurtado, que resuelve "no haber lugar a la toma de declaración, por ahora, como investigada, de Pilar Sánchez Acera".

El TS citó a Lobato después de que 'ABC' informara el domingo 24 de noviembre por la noche de que "Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso" y trató de implicar al socialista madrileño. El diario reveló asimismo que éste había acudido al notario para protocolizar su conversación de WhatsApp con Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López, que a su vez era jefe de Gabinete de Pedro Sánchez.

Ese "documento secreto" era el 'email' con la carta donde la defensa de González Amador trasladó al fiscal del caso donde se le investiga por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, que era "voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos". "Claramente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública", decía la misiva.

Lobato declaró el viernes 29 de noviembre durante hora y media confirmando lo manifestado públicamente, esto es, que acudió al notario para dejar constancia de dichos mensajes a fin de evitar futuras responsabilidades. Hurtado ya le avisó de que debía acudir con copia del acta notarial y así lo hizo, lo que permitió que durante su testifical una acusación popular advirtiera ciertas alteraciones cronológicas en los mensajes allí reflejados.

Por ello, propuso al instructor que requiriera a Lobato su teléfono móvil con el objetivo de contrastar el contenido del mismo con el del acta notarial. El socialista madrileño accedió y lo dejó en manos del TS, que ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que volcara la información. De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, así se hizo el mismo viernes.

LA CONVERSACIÓN CON SÁNCHEZ ACERA

Según consta en el acta notarial, a la que también ha tenido acceso Europa Press, Sánchez Acera --que ahora es asesora de López, hoy ministro de Transformación Digital y Función Pública-- envió a las 8:29 horas del 14 de marzo un pantallazo a Lobato con el 'email' de la defensa de González Amador para que lo usara contra Díaz Ayuso en la sesión de control de la Asamblea de Madrid prevista para ese mismo día.

Lobato preguntó de dónde había salido esa carta de la defensa de González Amador enviada por correo electrónico a la Fiscalía de Madrid. "La necesito diciendo de dónde la saco, porque si no parece que me la ha dado Fiscalía", expuso. Sánchez Acera le contestó que "porque llega, lo tienen los medios". Y le aseguró que antes de que él exhibiera el documento en la Asamblea de Madrid ya estaría publicado en la prensa.

Lobato testificó en la causa donde el TS investiga al fiscal general y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por una presunta revelación de secretos cometida contra González Amador.

El novio de Díaz Ayuso acudió a los tribunales por una nota de prensa difundida a las 10:20 del 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos entre su defensa y Salto. El Ministerio Público difundió el comunicado para desmontar lo que considera un "bulo", en alusión a la noticia publicada a las 21:29 horas del 13 de marzo en 'El Mundo', donde se indicaba que fue el fiscal quien ofreció pactar a González Amador, en vez de al revés, como ocurrió.

Sin embargo, cuando el Supremo abrió causa el pasado 16 de octubre descartó delito en esa nota de prensa porque la información que ofrecía ya se había publicado horas antes en los medios. Así, puso el foco en la filtración de los 'emails' a la prensa a lo largo de la noche del 13 de marzo. Las primeras informaciones contando la cadena completa de 'emails' aparecen sobre las 22:10 horas.

Por su parte, la Guardia Civil en un reciente informe ha ampliado la mira al señalar directamente a la Fiscalía General del Estado como responsable de la filtración a la prensa de la denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid contra González Amador por presuntos delitos fiscales, noticia que se publicó el 12 de marzo en eldiario.es, cinco días después de que llegara a manos de Fortuny.