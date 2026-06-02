Turull recomienda a Feijóo ir a Waterloo si quiere proponer una moción de censura con Junts

Archivo - El secretario general de Junts, Jordi Turull - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha recomendado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ir a Waterloo (Bélgica), donde reside el presidente de Junts, Carles Puigdemont, si quiere proponer una moción de censura instrumental al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El señor Feijóo, si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta para Junts, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Turull ha afirmado que Junts solo abre una puerta a "escuchar" y ha reiterado que el hecho de que los interlocutores de otros partidos que quieran negociar con Junts se tengan que trasladar a Waterloo es por culpa de lo que considera una anomalía democrática grave, por la no aplicación de la Ley de Amnistía a Puigdemont.

Ha criticado que Feijóo haga "un cambio de guión cada 15 días" y, preguntado por si se plantea que un emisario del PP vaya a Waterloo en vez de Feijóo, ha dicho que si la propuesta es seria la debe liderar la persona que lo quiere.

ELECCIONES Y SITUACIÓN PSOE

Preguntado por la situación política del PSOE, ha señalado que el camino "más rápido y sencillo" es la convocatoria electoral dado el bloqueo parlamentario en el Congreso.

"En cualquier país europeo de razón democrática, en una situación como tiene el señor Pedro Sánchez, ya haría días que hubiera disuelto el Congreso y hubiera dicho, que hablen los ciudadanos", ha dicho.

Turull cree que el PSOE se mantiene "en el poder por el poder" y se ha preguntado qué sentido tiene seguir si se gobierna, según afirma, a golpe de decreto.

Cree que el PSOE "está más pendiente de ver en qué juzgado hoy deben ir o no deben ir".

Turull ha remarcado que, para los independentistas y "tantísima" gente en Cataluña, tanto el PP como el PSOE ya son el problema, sino que es el Estado español, y que Junts no está para falcar ni a populares ni a socialistas.

COMPARECENCIA DE ILLA Y ERC

Sobre la petición de Junts, junto a PP y Vox, de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca para dar explicaciones alrededor de la financiación de la campaña del PSC a las elecciones catalanas de 2024 después que la Audiencia Nacional la investigue por el 'caso Leire Díez', Turull se ha reafirmado en las actuaciones judiciales y las contrataciones con empresas chinas.

"Hay muchas contrataciones con empresas chinas de la época en que el presidente Illa era ministro. Aquí en Cataluña han habido muchos contratos de estos que dices, ¿cómo es esta afición por China que nos viene de repente?", ha dicho.

Respecto a la nueva financiación autonómica, negociada entre ERC y PSOE, Turull la ha vuelto a rechazar para alcanzar un concierto económico para Cataluña, dada la "situación de debilidad absoluta" del PSOE.

"No se puede salir renunciado de casa", ha dicho en referencia a ERC, a quien ha instado a unir la fuerza de los 14 diputados independentistas catalanes en el Congreso para aprovechar la que considera debilidad de los socialistas.

ALIANÇA CATALANA

Preguntado por el aumento de diputados de Aliança Catalana en unas eventuales próximas elecciones autonómicas que recogen algunas encuestas, Turull ha asegurado que desde Junts no están pendientes de dichas encuestas, sino de dar a la ciudadanía una alternativa "desde la propuesta y no desde el griterío o el insulto".

"Es un país que ha brillado en muchas cosas. Pero el país ha crecido, y el traje es el mismo. Y nosotros estamos en un momento de reestructuración y volver a levantar el país, y de cambios profundos. Porque, si no, el país se nos deshará de las manos y aquí se necesitan decisiones políticas valientes", ha dicho.