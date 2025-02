Delegaciones de EEUU y Rusia mantendrán mañana en Riad una reunión para abordar sus relaciones

El Kremlin destaca que en la reunión podría abordarse la posibilidad de "negociaciones para un acuerdo sobre Ucrania"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Delegaciones de Estados Unidos y Rusia mantendrán este martes en la capital de Arabia Saudí, Riad, una reunión destinada a abordar sus relaciones, si bien el Kremlin ha indicado que en la agenda podría figurar también la posibilidad de "negociaciones para un acuerdo sobre Ucrania", ante lo que Kiev ha dicho ya que no aceptará ninguna conclusión que afecte al país, que no participará en el encuentro.

El portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, ha afirmado que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y Yuri Ushakov, un destacado asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, han iniciado este lunes su viaje a Riad "por orden" del mandatario ruso.

Asimismo, ha agregado que "está previsto que celebren el martes una reunión con sus homólogos estadounidenses", en referencia al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y Mike Waltz, asesor de Seguridad Nacional del mandatario estadounidense, Donald Trump.

En este sentido, ha explicado que la reunión "estará dedicada, ante todo, a restaurar la totalidad del complejo de relaciones ruso-estadounidenses", así como "a preparar posibles negociaciones para un acuerdo sobre Ucrania y la organización de un encuentro entre ambos presidentes", en referencia a Putin y Trump.

Peskov ha desvelado que fue Trump el que "mencionó Arabia Saudí como posible ubicación para una cumbre" en su reciente conversación con Putin, antes de agregar que "dado que es aceptable para ambas partes, se trata de una decisión conjunta", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Por contra, ha declinado hacer comentarios sobre la posibilidad de que Kiril Dimitriev, jefe del fondo soberano de Rusia, sea parte de la delegación rusa que viaja a Arabia Saudí, antes de abrir la puerta a que ambas partes aborden igualmente la situación en la región de Oriente Próximo.

"Si este tema es puesto sobre la mesa, nuestros representantes estarán preparados para discutirlo también", ha manifestado, al tiempo que ha apuntado que, al margen del informe que será trasladado por la delegación en Moscú, existe la posibilidad de mantener "comunicación" en caso de que deban enviar "un informe urgente" a Putin.

Posteriormente, la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, ha afirmado que Rubio, Waltz y el enviado especial de Trump para Oriente Próximo, Steve Witkoff, "se reunirán el martes en Riad con una delegación rusa", según unas declaraciones facilitadas a Europa Press por el propio departamento.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no reconocerá las conclusiones de la reunión. "Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados", ha dicho el mandatario desde Abú Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"No podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos dichos acuerdos", ha añadido, antes de limitar la reunión a una cuestión bilateral entre Washington y Moscú y afirmar que, si bien él mismo viajará a Arabia Saudí, no lo hace en relación con la reunión entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia.