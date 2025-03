AMP.- Ucrania.- EEUU aplaude que Europa "asuma el liderazgo de la defensa" de Ucrania tras la reunión de Londres

March 1, 2025, London, England, United Kingdom: UK Prime Minister KEIR STARMER welcomes President of Ukraine VOLODYMYR ZELENSKYY to 10 Downing Street.

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha aplaudido la iniciativa europea de "asumir el liderazgo de la seguridad" del continente tras un encuentro el domingo entre los principales líderes de la región más Canadá para tratar la defensa de Ucrania.

"Damos la bienvenida a que los europeos asuman el liderazgo de su seguridad", ha dicho este lunes el asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la Casa Blanca, según recoge CNN.

Waltz ha destacado la "voluntad" que han mostrado a este respecto líderes como el primer ministro británico, Keir Starmer, o el presidente francés, Emmanuel Macron. "Acogemos con satisfacción que Europa dé un paso adelante", ha dicho, matizando que ha de "invertir" también en sus capacidades para que sea efectivo.

A su vez, Waltz no ha dejado pasar la ocasión para reprochar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el episodio ocurrido el viernes en la Casa Blanca, donde protagonizó una histórica discusión con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien estuvo escudado en todo momento por su 'número dos', JD Vance.

Así, ha señalado que antes de la cita en Washington, Europa ya planeaba aumentar la ayuda, por lo que Zelenski ese fin de semana podría haber obtenido garantías económicos que no solo habrían beneficiado a Ucrania sino "al mundo durante una generación", en alusión a fallida firma del acuerdo sobre tierras raras.

Por otro lado, en una entrevista para Fox News, Waltz ha puesto en duda que el mandatario ucraniano sea el indicado para negociar con Estados Unidos después de lo ocurrido el viernes en el Despacho Oval. "El éxito parece que es que el presidente Zelenski se siente y hable en términos de paz", ha dicho.

"El tiempo no está de su lado para continuar este conflicto eternamente. La paciencia del pueblo estadounidense no es ilimitada. Sus bolsillos no son ilimitados y nuestras reservas y municiones no son ilimitadas", ha advertido.

Waltz ha remarcado que "ahora es el momento de hablar" y que lo ocurrido el viernes en la Casa Blanca "deja en el aire" la capacidad "política" y "personal" de Zelenski no sólo para negociar con Estados Unidos, sino también para liderar a Ucrania hacia la paz.

"No fue una emboscada", ha dicho con respecto a aquella discusión. "Fue una oportunidad y creo que el presidente Zelenski hizo un flaco favor a su país al no lograr resultados positivos el viernes", ha valorado.