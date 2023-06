AMP.-Ucrania.-Zelenski pide al Papa que se una a su plan de paz para que Rusia abandone todas las posiciones ucranianas

Dice que no necesitan mediadores como el Vaticano con el agresor



ROMA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha defendido ante el Papa, con el que se ha reunido durante 40 minutos este sábado, su plan de paz de diez puntos, que incluye que Rusia abandone todas las posiciones ucranianas, como la única salida posible a la guerra y, además, le ha pedido que se una a él.

"También hablé de nuestra -Fórmula de Paz- como único algoritmo eficaz para lograr una paz justa. Le propuse que se una a su implementación", ha asegurado Zelenski en su cuenta de Twitter nada más salir de su encuentro en el Vaticano.

El líder ucraniano ha defendido así su plan de paz que incluye puntos como que Rusia retire todas sus tropas y reafirme la integridad territorial de Ucrania.

Zelenski, que ha llegado esta mañana a Roma en una visita relámpago que también ha incluido reuniones de primer nivel con el presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha agradecido al pontífice "su atención personal a la tragedia de millones de ucranianos" refiriéndose a la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia Rusia por la que la Corte Penal Internacional emitió ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin.

"Hablé de decenas de miles de niños ucranianos deportados. Debemos hacer todo lo posible para que vuelvan a casa", ha añadido. Además, ha pedido al Papa "que se condenaran los crímenes de Rusia en Ucrania" porque "no puede haber igualdad entre la víctima y el agresor".

Además, un par de horas después del encuentro en el Vaticano, Zelenski ha señalado que no necesitan ningún mediador para negociar la paz: "No necesitamos mediadores entre Ucrania y el agresor", ha remarcado Zelenski en el programa de televisión italiano Porta a Porta de la cadena pública Rai: "No es cuestión del Vaticano, ni de EEUU, ni de Latinoamérica, ni de China, ni de ningún otro país del mundo: Putin sólo mata, no podemos mediar con él", ha asegurado.

La semana pasada, el Secretario de Estado del Vaticano y responsable último de la diplomacia, el cardenal Pietro Parolin, insistió que en este momento hay "noticias confidenciales" sobre la misión de paz de la Santa Sede para mediar entre Rusia y Ucrania, pero matizó que son de "carácter reservado".

Por su parte, la Oficina de Prensa del Vaticano ha publicado un comunicado sobre el encuentro en el que ha destacado que el Papa y Zelenski, han coincidido en la necesidad de continuar con los esfuerzos "humanitarios" en el país que sigue en guerra después de que las tropas rusas invadieran su territorio el 24 de febrero de 2022. Así, señala que durante las conversaciones han abordado "la situación humanitaria y política en Ucrania provocada por la guerra en curso".

"Ambos coincidieron en la necesidad de continuar los esfuerzos humanitarios para apoyar a la población. El Papa hizo especial hincapié en la urgente necesidad de 'gestos de humanidad' hacia las personas más frágiles, las víctimas inocentes del conflicto", añade.

Además, agrega que el Papa ha asegurado a Zelenski sus "oraciones constantes" por Ucrania y "su continua invocación al Señor por la paz desde febrero del año pasado".

Al encontrarse con Francisco, Zelenski , con la mano en el corazón, se ha dirigido al Pontífice para decirle que era "un gran honor", ha dicho al Papa nada más verlo: "Es un gran honor". El Papa le ha contestado por su parte: "Gracias por la visita".

Así se ha podido ver en el vídeo del encuentro grabado por las cámaras del Vaticano que se han apagado una vez el Papa y Zelenski se han sentado frente a frente en la sala privada contigua al aula Pablo VI, llamada "Auletta". El encuentro no ha tenido lugar en la biblioteca del Palacio Apóstolico como suele ser habitual en las visitas de los jefes de Estado o de Gobierno.

El Papa ha obsequiado a Zelenski con un relieve en bronce que representa una rama de olivo, símbolo de la paz, así como con varios documentos de su pontificado. Entre ellos, el Mensaje para la Jornada de la Paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana, el libro sobre la 'Statio Orbis' del 27 de marzo de 2020 y el volumen 'Una encíclica sobre la paz en Ucrania'.

Por su parte, Zelenski ha entregado al Papa una obra de arte hecha con un escudo antibalas y un cuadro titulado 'Pérdida' que simboliza el asesinato de niños durante el conflicto bélico. Durante las conversaciones tanto el Papa como Zelenskyi han sido ayudados por un intérprete. Se trata del franciscano ucraniano Marko Gonkalo. En marzo de 2022, el Papa le dio las gracias por su labor en el Vaticano. "Sus padres están en refugios bajo tierra, bajo las bombas. Y él sigue cumpliendo con su deber aquí", aseguró entonces.

Zelenski ha llegado a las 16.10 horas en un coche blindado al Vaticano para reunirse con el Pontífice en el marco de su viaje relámpago a Roma. Todas las calles adyacentes a la plaza de San Pedro han sido previamente cortadas al tráfico como parte del dispositivo de seguridad desplegado en la ciudad de Roma con más de 1.000 agentes patrullando las calles.

La de este sábado ha sido la primera visita del líder ucraniano al Vaticano desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero de 2022, pero la segunda reunión entre el líder ucraniano y el pontífice después de la de febrero del 2020, dos años antes de la invasión.

El cara a cara entre Francisco y Zelenski se produce dos semanas después de su reunión con el embajador de la Federación Rusa ante la Santa Sede, Aleksandr Avdeev, que este mes dejará su encargo como representante del Gobierno de Vladimir Putin; y tan solo un par de semanas después de que el Pontífice recibiera en el Palacio Apostólico del Vaticano al primer ministro de Ucrania, Denis Shmihal.