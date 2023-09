Zelenski reitera su disposición a celebrar comicios en 2024 pero dice que la población "no apoya" la idea

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reiterado este sábado que está dispuesto a celebrar elecciones presidenciales en 2024, tal y como estaba previsto antes del inicio de la invasión rusa, pero ha señalado que son los propios ucranianos los que "no apoyan" la idea.

Durante su visita a Canadá, el mandatario ucraniano ha indicado que está dispuesto a convocar los comicios, pero ha expresado que los ucranianos no parecen apostar por celebrarlos dado que "no quieren destinar dinero a otras cuestiones que no sea la seguridad militar" en plena invasión rusa de Ucrania.

En este sentido, ha lamentado que la guerra "dificulte que los residentes y los militares de los territorios ocupados puedan ir a votar". "Estoy preparado para unas elecciones, pero la sociedad ucraniana no apoya esta idea", ha dicho durante una rueda de prensa.

A principios de septiembre, el propio Zelenski abrió la puerta a la posibilidad de celebrar los comicios, pero reconoció problemas a la hora de garantizar el voto de los ucranianos en territorios controlados por Rusia.

"Lo más importante es qué hacer con los territorios temporalmente ocupados. Hay quienes están bajo ocupación desde el 24 de febrero. También son ucranianos", dijo entonces, al tiempo que matizó que tanto los ciudadanos en territorios bajo control ruso como los que han abandonado el país por el conflicto deben poder votar.

Previamente, Zelenski había afirmado que la votación podría tener lugar si los aliados occidentales "ayudan a que salgan adelante", mientras que uno de sus principales asesores, Mijailo Podoliak, descartaba dicha posibilidad.

"El presidente ve la situación de forma absolutamente realista, no como muchas personas que se comportan de una forma un poco rara. Piensan que hay dos Ucranias: una en guerra y otra que puede hacer lo que ha hecho durante 33 años, que es continuar la carrera política", señaló.

La población ucraniana debería ser llamada a las urnas el 31 de marzo de 2024 --y el 21 de abril en una hipotética segunda vuelta-- para escoger un nuevo presidente. Sin embargo, a raíz de la invasión rusa en el país impera la ley marcial, bajo la cual está prohibida la celebración de elecciones.

Zelenski se encuentra de visita oficial en Canadá, país hasta el que se ha desplazado tras su paso por la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Este viernes, el presidente ucraniano se ha reunido con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Así, ha enfatizado tras su reunión con Trudeau que es imposible permanecer neutral ante "la guerra que Rusia libra contra Ucrania", ya que "la falta de ayuda a nuestro país significa el fortalecimiento de Rusia, que luego amenazará a otros países".