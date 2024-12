Kallas niega planes para reducir presencia diplomática de la UE y promete trabajar para no cerrar embajadas

BRUSELAS 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha negado este jueves planes para reducir el personal diplomático en algunas embajadas de la UE y concentrar la actividad en algunos 'hubs' regionales, asegurando que trabajará para no cerrar embajadas, pese a las dificultades presupuestarias del Servicio de Acción Exterior de la UE, que contará con 34 millones de euros menos para 2025 su funcionamiento.

"No es mi plan, no sé de quién es, pero no es mi plan. Puedo decir que también hablé con la presidenta de la Comisión sobre esto y tratamos de investigar qué es y de dónde viene", ha afirmado en su intervención en la comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo sobre los supuestos planes del SEAE para rediseñar las embajadas y recortar presencia diplomática en algunos países, asunto del que ha dicho que se enteró por la prensa.

Kallas, que inició su mandato como jefa de la diplomacia europea esta misma semana, se ha desmarcado de esos planes y ha dejado claro que el SEAE "no puede funcionar así", poniendo como ejemplo que la diplomacia europea no puede operar en Brasil con una sede solo en Argentina. "En esta situación geopolítica necesitamos más Europa, no menos, no cerrar las delegaciones", ha recalcado.

En la intervención ante la Eurocámara, la ex primera ministra estonia se ha comprometido a salvaguardar la red de misiones europeas en el exterior, de tal forma que ninguna delegación cierre y ningún embajador europeo abandone su puesto, dejando sin presencia ningún país o continente.

"No puedo empezar mi mandato cerrando delegaciones, en este mundo y con la situación geopolítica necesitamos más presencia europea y no menos", ha asegurado la nueva responsable de la diplomacia europea, que inició su mandato esta misma semana y a la que grupos parlamentarios han criticado sus planes para recortar su presencia diplomática.

La ex dirigente báltica ha insistido en que la UE se encuentra en pleno pulso con China y Rusia, que extienden su influencia en regiones como África o Latinoamérica, por lo que tiene que mantener su presencia diplomática en todo el mundo pese a las dificultades presupuestarias que afronta el SEAE.

Así, ha afirmado que el cuerpo diplomático europeo se ve golpeado por un creciente gasto en viviendas y salarios por la alta inflación en terceros países lo que ha impactado, por ejemplo, en no poder realizar misiones electorales.

Los recortes presupuestarios tuvieron como consecuencia que algunas delegaciones europeas no cumplan totalmente con los estándares de seguridad, algo que la política báltica ha advertido que pone en riesgo al personal diplomático europeo y que se ha comprometido a remediar.