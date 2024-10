Von der Leyen insiste en el cambio constitucional en Macedonia del Norte: "No hay que mirar al pasado"

BRUSELAS 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha subrayado este jueves la importancia de que Macedonia del Norte aborde la enmienda constitucional que acordó con Bulgaria para reconocer a la minoría búlgara en el país, asunto que bloquea su adhesión a la Unión Europea y que en última instancia mantiene cerradas las conversaciones concretas de acceso.

"Ayudaremos a implementar los compromisos que tomó como estado soberano en cada paso del camino. El cambio constitucional tiene que trabajarse y lo importante es que a Macedonia del Norte le interesa que tengamos éxito", ha indicado la presidenta comunitaria en declaraciones desde Skopje en el marco de su gira a los Balcanes.

Junto al primer ministro macedonio, Christian Mickoski, la líder del Ejecutivo europeo ha afirmado que la apertura de los capítulos de las negociaciones de adhesión es el "objetivo a corto plazo", después de que los 27 dieran este paso con Albania pero dejaran atrás a Macedonia del Norte, tras constatar la falta de avances en la enmienda constitucional.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo europeo ha reclamado un "esfuerzo conjunto", cooperación y diálogo en el país para dar el "paso decisivo". "Estoy convencida, como lo estás tú, de que podemos superar los obstáculos que aún existen", ha recalcado.

Así las cosas, ha mandado un mensaje de apoyo a Macedonia del Norte ante esta coyuntura, asegurando que el país puede contar con Bruselas para los siguientes pasos adelante. "Es importante no mirar al pasado, sino al futuro y queremos escribir el siguiente capítulo juntos", ha resumido.

Sofía condiciona la adhesión europea de su vecino a que reconozca en su texto constitucional a la minoría búlgara en el país, asunto que mantuvo bloqueada la apertura de negociaciones durante varios años, para descongelarse finalmente en 2022.

Entonces Macedonia del Norte y Bulgaria acordaron que Skopje introduzca una reforma constitucional que sin embargo no se ha realizado, después de que cayera el anterior gobierno en las últimas elecciones y haya llegado al poder un partido de corte nacionalista que amenaza con usar la antigua denominación del país y no avanzar en la enmienda. Desde entonces las conversaciones para ingresar en la UE están formalmente abiertas pero no se han lanzado todavía la negociaciones concretas sobre los distintos capítulos.

En el marco de su gira por los Balcanes, la presidenta comunitaria ha alabado el papel de Skopje con su agenda de reformas comprometidas con Bruselas para acceder a más de 750 millones de euros del plan económico para la región.

"Macedonia del Norte ha hecho un gran trabajo. Su programa de reformas es excelente. Ahora deberíamos poder empezar con una prefinanciación de 52 millones de euros a finales de año", ha expuesto, tras afirmar que en el marco de este plan el país están "en buen camino" para formar parte de la Zona Única de Pagos en Euros a partir del año que viene.