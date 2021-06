Herido el ministro de Transportes de Uganda tras ser tiroteado cerca de su casa en Kampala

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes de Uganda, Katumba Wamala, ha resultado herido este martes tras ser tiroteado cerca de su casa en la capital del país, Kampala, un suceso que se ha saldado con la muerte de su hija y el conductor de su vehículo.

Según las informaciones recogidas por el diario ugandés 'Daily Monitor', Wamala, quien es además un antiguo general del Ejército ugandés, ha sido tiroteado cuando iba en un vehículo en la zona de Kisaasi de la capital.

Fotografías que circulan en redes sociales muestran al ministro caminando por su propio pie y con la ropa manchada de sangre. El jefe del Ejército ugandés, David Muhoozi, se ha desplazado a la zona del suceso.

El propio Wamala ha confirmado la muerte de su hija en un vídeo publicado desde el hospital. "He sobrevivido. Hemos perdido a Brenda, pero es el plan de Dios", ha dicho. "No os preocupéis, no tengo heridas graves, sólo en los brazos", ha señalado el ministro, quien ha pedido a la población que rece por su hija fallecida.

En este sentido, la portavoz del Ejército de Uganda, Flavia Byekwaso, ha confirmado que el ministro "está fuera de peligro", si bien ha declinado dar más detalles, tal y como ha recogido la cadena de televisión ugandesa NTV.

Por su parte, el presidente ugandés, Yoweri Museveni, ha tildado de "cerdos" a los responsables del ataque y ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas. "Derrotaremos a los criminales, como lo hicimos en el pasado", ha dicho, en una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.

"Tenemos pistas sobre los asesinos", ha desvelado Museveni, quien ha señalado que el guardaespaldas del ministro "debió haber disparado a matar". "Podríamos tener un terrorista muerto, en lugar de asustar a los terroristas", ha agregado.

Museveni ha reconocido que los disparos del guardaespaldas "salvaron a Katumba al asustar a los criminales para que se dieran a la fuga". "Sin embargo, matar a uno o más de los terroristas hubiera logrado lo mismo e incluso más", ha remachado.

El país africano ha sido escenario de varios ataques similares durante los últimos años, incluido el asesinato de un exportavoz de la Policía y un político aliado del presidente, ambos tiroteados por personas no identificadas a bordo de motocicletas.