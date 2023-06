La Contraloría de Venezuela inhabilita por 15 años a la destacada opositora Maria Corina Machado

EL OEA tilda la decisión de "arbitraria y contraria al Estado de Derecho" y pide "las condiciones necesarias" para celebrar comicios justos



MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Contraloría General de Venezuela ha decretado este viernes la inhabilitación por un periodo de 15 años de la destacada política opositora Maria Corina Machado, que no podría por tanto presentarse a futuros procesos electorales.

El diputado chavista José Brito ha leído este viernes un comunicado de la Contraloría en la que se confirma la inhabilitación contra la coordinadora del partido Vente Venezuela, investigada por cuestiones patrimoniales, según el diario 'El Nacional'. Machado es una de las principales aspirantes en las primarias de la oposición para buscar un candidato común en las próximas elecciones presidenciales.

Para Machado, que ha reaccionado en Twitter, se trata de una inhabilitación "inútil", que "sólo demuestra que el régimen sabe que ya está derrotado". En este sentido, considera que la orden contra ella "habilita" al pueblo de Venezuela: "Ahora votaremos con más fuerza, más rebeldía y más ganas en las primarias".

Entre quienes se han pronunciado figura el también opositor Henrique Capriles, que ha tachado la medida de "inconstitucional, infundada y vergonzosa". "Rechazamos categóricamente esta nueva muestra del rumbo antidemocrático de Maduro y su régimen. ¡No van a lograr quitarle la esperanza a los venezolanos de un cambio para tener un mejor país!", ha señalado en Twitter.

No obstante, Capriles ha llamado a no dejar a los venezolanos "sin opción" y a "seguir la lucha por recuperar la democracia, con más votos, más participación", de tal forma "que el pueblo sea quien decida, no Maduro". "Los demócratas debemos resistir y no renunciar a nuestro derecho al voto. Si nos prohíben, debemos esforzarnos aún más para llevar a nuestra gente a las urnas", ha añadido.

Por otro lado, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha condenado este viernes la inhabilitación de Machado en un comunicado, agregando que esta decisión es "arbitraria y contraria al Estado de Derecho".

"Vulnera derechos políticos y civiles elementales, incluidos los estipulados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido", ha expresado el organismo.

En este sentido, ha explicado que "el régimen" recurre a estas acciones "para aferrarse al poder y liquidar cualquier semejanza con la democracia mientras profundiza la crisis política, social, humanitaria y económica que vive el país".

"La Secretaria General impugna esta decisión y exige las condiciones necesarias para que Venezuela tenga elecciones justas, libres y transparentes en 2024, y pueda así alcanzar su democratización", ha zanjado.