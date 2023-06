La cúpula del Consejo Nacional Electoral de Venezuela anuncia su dimisión

La Asamblea Nacional aprueba conformar una comisión preliminar para la elección de los nuevos miembros del CNE



El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla, ha anunciado este jueves su dimisión, así como la de varios rectores y suplentes del organismo, controlado durante los últimos años por el chavismo y cuya labor siempre ha sido puesta en duda desde la oposición.

"Hemos puesto nuestros cargos a la orden de la Asamblea Nacional para que designen un CNE que represente el consenso de los sectores democráticos del pueblo venezolano", ha indicado este jueves en un comunicado leído desde la sede del Poder Electoral, según la televisión nacional.

Asimismo, Calzadilla ha precisado que hasta que se produzcan los nuevos nombramientos, los rectores en ejercicio --Alexis Corredor y Tania D'Amelio-- continuarán realizando sus funciones. Por el momento, los rectores opositores, Roberto Picón y Enrique Márquez, no han renunciado al cargo.

El CNE había informado previamente que iba a celebrar a lo largo de la jornada del jueves una sesión para discutir la renuncia de rectores principales y suplentes del poder electoral, si bien se desconocen los motivos de estas dimisiones.

En la víspera, al conocer la orden del día del organismo, el opositor venezolano Juan Guaidó afirmó que este movimiento buscaba "sabotear" las primarias de la oposición. "La respuesta debe ser mas unidad y lograr la primaria autogestionada", señaló en su perfil oficial de Twitter.

LA ASAMBLEA NACIONAL CONFORMA UNA COMISIÓN

Más tarde, la Asamblea Nacional ha aprobado con una mayoría de votos la creación de una comisión preliminar, formada por once diputados, para la elección de la nueva cúpula del CNE tras la renuncia de los rectores principales y suplentes.

"Debe salir de manera urgente la conformación de un nuevo CNE como está establecido en la ley y la Constitución. No podemos permitir que algún tipo de evento adverso atente contra una responsabilidad fundamental que esta AN tiene, que es la conformación de los poderes públicos", ha explicado el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

Por su parte, Jesús María Casal, el presidente de la Comisión Nacional Primaria, responsable de organizar la votación de la oposición, ha informado este jueves que el organismo se ha declarado "en sesión permanente" para analizar lo sucedido en el CNE.

"En las próximas horas se harán los anuncios respectivos porque debemos considerar todas las aristas de estos hechos, que son muy recientes", ha expresado en declaraciones a la prensa, agregando que el barco "sigue adelante en su travesía hacia el 22 de octubre", fecha en la que están previstos los comicios.

El CNE había descartado la asistencia técnica requerida por la oposición política para el proceso de primarias, si bien no había cerrado la puerta a colaborar de alguna manera con el proceso y así se lo habría trasladado a la Comisión Nacional Primaria.