AMP.-Venezuela.- España se quejó a Venezuela de que no avisase con más tiempo de viaje de Rodríguez para poder impedirlo

Publicado 21/02/2020 11:16:47 CET

González Laya dice que no había tiempo para desviar el vuelo ni podía quedarse la vicepresidenta dentro del avión sin los pilotos

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación se dirigió al Gobierno de Venezuela para señalar que hubiera querido conocer con más tiempo que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, viajaba a España, según la ministra, Arancha González Laya.

"Se ha expresado al Gobierno de Venezuela como se hace en estos casos que quizá se hubiera podido hacer de otra manera", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. Y ha añadido que, de haber conocido antes el viaje de Rodríguez, lo habrían prohibido.

"Claro que sí, porque el Gobierno español cumple con las sanciones impuestas", ha señalado. Según ha dicho, cuando el ministro de Turismo, Félix Plasencia, informa por adelantado de que viajaba a Madrid para Fitur, se activa un procedimiento por el que se comprueba que no está en la lista de sancionados.

"Cuando hay personas que no pueden entrar y anuncian su llegada se dice que no van a entrar y entonces no vienen", ha proseguido. Así, ha defendido que en este asunto lo que el Gobierno hizo fue gestionar lo que mejor que se pudo una "crisis", una situación que no fue "cómoda" y, aunque entiende que se puede criticar la gestión, ha pedido también un poco de "crédito".

RODRÍGUEZ NO PODÍA QUEDARSE EN EL AVIÓN

En este caso, ha señalado que a Exteriores le "confirmaron" que Rodríguez viajaba en el avión de Plasencia cuatro horas antes de que aterrizase. En ese momento, ha asegurado, el avión "no se puede desviar" ni continuar su vuelo, ni tampoco era alternativa que Rodríguez se quedase dentro del avión sin la tripulación, porque no está permitido.

La ministra también ha señalado que, de haber estado ella en España ese domingo --se encontraba en Bruselas-- tal vez "lo normal" habría sido que fuese ella al aeropuerto de Barajas, pero que fue el de Transportes, José Luis Ábalos quien tuvo que "lidiar con una situación que no fue fácil".

Eso sí, ha añadido que Exteriores tenía "un dispositivo" que la mantenía a ella informada en todo momento y estaba a disposición del ministro de Transportes.

"ACERCAR A LAS PARTES"

González Laya también ha asegurado que, sobre Venezuela, de lo que más le preguntan fuera de España es qué se está haciendo para "acercar a las partes" e impulsar un "acuerdo político" que suponga la celebración de elecciones libres, en una situación que "se está enquistando" y a la que se suma una "presión humanitaria terrible" en los países vecinos.

A su modo de ver, lo importante es ayudar a esto, "más allá de la terminología", aunque ha insistido en que no hay contradicción en considerar a Juan Guaidó presidente encargado y líder de la oposición.

"Guaidó representa el espacio político de un grupo de partidos" y, además, "él ha sido elegido por ciudadanos venezolanos y tiene un mandato que es conseguir alcanzar elecciones presidenciales", un mandato que le dan los ciudadanos venezolanos, no la comunidad internacional, aunque la comunidad internacional "se lo reconoce".

Así, ha sostenido que el hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamase a Guaidó líder de la oposición no significa que no se le reconozca "como lo que es".

Por último, ha asegurado que la Embajada española en Venezuela seguirá acogiendo a Leopoldo López "mientras sea necesario", ya que el motivo es "la protección de su persona y de su integridad".

Al Gobierno, ha dejado claro, le gustaría que no fuese así, porque preferiría que López "viviese en libertad con su familia", pero que si no se dan las condiciones para ello España tiene una responsabilidad que asumirá. "Nuestro compromiso es con la democracia y los derechos humanos y si eso es lo que se necesita estará allí", ha remachado.