AMP.-Venezuela.- Guaidó pide reactivar las protestas contra Maduro pero con "mecanismos" para no propagar el coronavirus

Ledezma y Machado abogan por una "acción internacional" en Venezuela

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, ha urgido este miércoles a los venezolanos a reanudar las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, avanzando que ideará "mecanismos" para impedir la propagación del coronavirus, en el contexto de una nueva ofensiva judicial contra la oposición.

"Hago un llamado a todos los venezolanos (...), debemos traducir todo este descontento nuevamente, sí, en movilizaciones", ha dicho en una rueda de prensa en la que han comparecido dirigentes de los principales partidos opositores.

Guaidó se ha mostrado consciente de que la vuelta a las calles podría favorecer la propagación del coronavirus, que deja 3.150 casos, entre ellos 27 víctimas mortales, en el país, según cifras oficiales que la oposición rechaza porque sostiene que el balance de víctimas de la COVID-19 en Venezuela sería mucho mayor.

Por ello, ha avanzado que trabajarán en desarrollar "el mejor mecanismo para no propagar un virus que hoy atenta contra la vida de todos", algo que ha subrayado que en Venezuela es "literal" porque "solo hay 300 ventiladores en todo el país".

No obstante, ha defendido que, incluso en plena pandemia, los venezolanos deben ejercer "el sagrado derecho a rebelarse contra la tiranía". "Llamo a la lucha constante, llamo a la lucha diaria", ha reiterado.

Guaidó ha asumido que los venezolanos están "frustrados y ansiosos" porque desde que se autoproclamó "presidente encargado", el 23 de enero de 2019, no ha logrado su triple objetivo: "cesar a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres".

Ha reconocido que tanto en él como en el resto de la oposición "hay un desgaste natural" de tipo "político, físico y humano" debido a la "persecución" que el 'chavismo' ha emprendido contra ellos.

"Les aseguro que vamos a recuperar la democracia. Ahora la gran pregunta es cómo. Yo les digo cómo no: Quedándonos en nuestras casas y acostumbrándonos a las colas", ha defendido.

Guaidó ha esgrimido que ahora que cuentan con el "apoyo internacional", ya que más de 50 países le reconocen como presidente legítimo de Venezuela, y que se ha visibilizado la situación del país, más aún ante la pandemia de coronavirus, toca reactivar la presión interna. "Lo vamos a lograr", ha aseverado.

Venezuela vivió fuertes protestas en 2014 y en 2017 que dejaron decenas de muertos y detenidos, en el marco de la crisis política que estalló tras la muerte de Hugo Chávez en 2013 y que se ha agravado hasta derivar en una crisis humanitaria.

EL AZOTE DEL TSJ

En estos años, la principal victoria de la oposición fue ganar las elecciones parlamentarias de 2015 con una 'súper mayoría' que le daba vía libre para hacer cambios en las instituciones venezolanas y controlar al Gobierno, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró esta Asamblea Nacional en "desacato", en una ofensiva que ha continuado.

En los últimos días, el TSJ ha arrebatado al Parlamento la potestad de nombrar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para hacerlo él, destruyendo así la expectativa de Guaidó y sus aliados de que hubiera un nuevo CNE, pactado por oposición y 'chavismo', que permitiera unas elecciones creíbles.

Además, ha suspendido a las juntas directivas de Acción Democrática y Primero Justicia y las ha sustituido por otras afines al 'chavismo'. Según ha contado en la citada comparecencia Nora Bracho, diputada de Un Nuevo Tiempo (UNT), este mismo miércoles se ha presentado ante el TSJ una petición para que haga lo mismo con este partido opositor.

Entretanto, el proceso judicial contra Voluntad Popular, la formación de Guaidó y del destacado opositor Leopoldo López, impulsado por el fiscal general, Tarek William Saab, para que el TSJ determine si es una organización terrorista sigue su curso. Este miércoles, la Sala Constitucional ha atribuido la competencia a la de Casación Penal.

Estos cuatro partidos forman el llamado G-4, es decir, el núcleo duro de la oposición venezolana, que ya ha avanzado que bajo las circunstancias actuales no participará en las elecciones parlamentarias que deben celebrarse este año.

"No vamos a participar en una payasada", ha dicho el jefe de Acción Democrática, Henry Ramos Allup. "Los partidos estamos dispuestos a defender nuestra integridad, porque no puede ser que si no haces lo que quiere el régimen te quiten la tarjeta" electoral, ha reivindicado.

LA AMENAZA DEL AISLAMIENTO INTERNACIONAL

Ramos Allup ha avisado además al 'chavismo' de que "la supuesta Asamblea Nacional producto de ese sainete electoral va a tener peor suerte que la que tuvo Maduro con su sainete electoral": "No va a tener el reconocimiento de ningún país".

En la misma línea, Guaidó ha recordado que, tras las elecciones presidenciales de 2018, que sirven a Maduro para continuar en Miraflores pero que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional, su Gobierno ha quedado aislado y ha recibido numerosas sanciones que han limitado su margen de maniobra.

El "presidente encargado" ha advertido de que la presión aumentará si Maduro y sus socios continúan enrocados. "No van a tener crédito, todo el que se acerque al dictador va a ser considerado un paria", ha indicado.

En cambio, ha asegurado que él les puede ofrecer una salida a través del "gobierno de emergencia nacional" que propone para dar paso a la transición. "No estoy hablando de impunidad, estoy hablando de garantías; no estoy hablando de olvido, estoy hablando de perdón; estoy hablando de resarcir heridas", ha querido aclarar.

Guaidó ha resaltado asimismo que, a pesar de sus diferencias, la oposición está hoy "más unida que nunca" y "con las capacidades" para enfrentarse a esta nueva arremetida del "brazo judicial de la dictadura".

"No es la primera vez que un dictador quiere desaparecer partidos políticos y ninguno de esos dictadores sobrevivió --políticamente hablando--. La dictadura va a caer y la república va a prevalecer, igual que la Asamblea Nacional y sus partidos políticos, porque no es novedad, ya ha pasado, ya lo hemos visto", ha incidido.



ACCIÓN INTERNACIONAL

Por su parte, un grupo de siete opositores, entre ellos Antonio Ledezma y María Corina Machado, han emitido un comunicado en el que reclaman con carácter urgente "una acción internacional que le devuelva la paz y la identidad a Venezuela". "Es impostergable", han dicho.

Los firmantes han denunciado que Venezuela "permanece bajo el control fáctico de regímenes extranjeros despóticos --Cuba, Rusia, China, Irán-- y organizaciones terroristas y narcotraficantes --Hezbolá, Hamás, las FARC y el ELN-- que expolian sus riquezas".

"La conclusión es imperiosa: Solos no podemos los venezolanos. Estamos secuestrados", han alertado, recordando que "los venezolanos, como víctimas, han transitado todas las vías y formas posibles para rescatar al país", incluidas "todas las formas de diálogo", pero todo ello "ha conducido al fracaso y oxigenado al régimen imperante".

Así las cosas, han pedido a la comunidad internacional "ponerle fin al círculo vicioso de la retórica diplomática apaciguadora, que extiende sin resolver el sufrimiento indecible de los venezolanos", para iniciar una nueva fase que empiece con "una precisa condena de la farsa electoral en la que avanza su régimen despótico en esta hora, en complicidad con falsos actores de oposición democrática".

También han reclamado "voluntad política" a los gobiernos que respaldan a Guaidó en todo el mundo para emprender acciones que conllevarían una intervención en Venezuela, tales como invocar "el principio universal de responsabilidad de proteger" y el tratado regional TIAR, que tiene una cláusula de defensa colectiva.