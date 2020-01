AMP.- Venezuela.- Parra se ratifica como legítimo presidente de la Asamblea Nacional y defiende la legalidad del proceso

Publicado 06/01/2020 22:36:20 CET

El diputado venezolano Luis Parra se ha ratificado este lunes como legítimo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y asegurado que la polémica votación cumplió el protocolo marcado por la Constitución.

Parra, considerado un disidente entre las filas de la oposición, ha comparecido ante las cámaras tras los caóticos incidentes del domingo, durante una votación durante la que el líder opositor y "presidente encargado" del país, Juan Guaidó, fue incapaz de acceder a la cámara tras denunciar intimidación y obstáculos por parte de la Policía.

Desde el autoproclamado Gobierno de Venezuela que encabeza Guaidó denunciaron un "golpe de Estado parlamentario de la dictadura de (el presidente de Venezuela, Nicolás) Maduro contra la Asamblea Nacional".

Al final, Guaidó acabó elegido en una segunda sesión llevada a cabo en la redacción del diario 'El Nacional', donde consiguió un total de 100 votos frente a los 81 logrados por Parra. Para la reelección es necesario un quórum de 84 diputados.

"Ayer contando con 150 diputados presentes se dio el acto de instalación. Con 81 votos se dio la instalación de la junta directiva", ha afirmado Parra.

"La Constitución es muy clara y precisa y coloca que la única manera de que se suspendiera la sesión es que no existiera el quórum reglamentario. No había motivo alguno para que no se cumpliera la norma constitucional", ha defendido en declaraciones recogidas por TeleSur y antes de expresar su voluntad de pasar página lo antes posible.

"Lo que pasó el día de ayer ya es pasado, debe servir como experiencia", ha añadido Parra antes de anunciar para este martes el inicio de una sesión ordinaria.

Tal y como ha explicado, la nueva directiva trabajará para "reactivar la agenda legislativa" y avanzar hacia la conformación de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que regule las próximas jornadas electorales en el país.

"Estamos dispuestos a normalizar lo que se refiere a la agenda legislativa de Venezuela", ha asegurado antes de indicar que "hoy venimos a decirle la verdad a nuestro pueblo". "Nosotros somos una alternativa de diputados regionales que venimos a contrarrestar las políticas que no dan respuestas al país", ha aseverado.

Así, ha manifestado que "la primera fase (de trabajo) es salvar el Parlamento de la destrucción. Ningún partido político puede estar por encima de la Constitución", ha dicho durante una rueda de prensa.

Según informaciones de la televisión local NTN24, Parra, que habría tomado posesión del despacho de la presidencia en la Asamblea Nacional, no ha enseñado la lista de los diputados en cuestión que habrían votado a su favor.

LA MUD INSISTE EN QUE IMPIDIERON LA ENTRADA DE GUAIDÓ

Al mismo tiempo que Parra comparecía ante las cámaras, la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática ha reiterado, a través de su cuenta de Twitter, que a Guaidó y a más de 40 diputados se les vio impedida la entrada a la primera votación.

"Pretendieron transmitir por los medios del Estado una juramentación falsa. Lo que sucedió fue una toma armada del Palacio, no una sesión legal, pues nunca fue instalada como corresponde por ley", manifiesta la coalición.