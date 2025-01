Petro afirma que no asiste a la toma de posesión de Maduro porque las elecciones "no fueron libres"

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha argumentado su ausencia este viernes en la toma de posesión de Nicolás Maduro en Caracas debido a que las elecciones no fueron libres y no pudieron celebrarse "sin bloqueos internos".

"Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres (...) No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas", ha dicho.

Petro ha lamentado que la solicitud de "máxima transparencia" del Gobierno colombiano no fue atendida por las autoridades venezolanas, según ha profundizado en un largo mensaje en su cuenta de X en relación al arresto del activista Carlos Correa.

Así, ha explicado que la detención estos últimos días de todo un "destacado defensor de los Derechos Humanos" como Correa, o la del "destacado progresista" Enrique Márquez, excandidato presidencial, le impide acudir a la toma de posesión el 10 de enero.

No obstante, ha aclarado que Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en sus asuntos internos, salvo que se le invite a ello. "Cualquier desaveniencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos", ha dicho Petro, quien ha destacado que ambos países están "ligados por sangre".

"Cerrar fronteras, evitar relaciones diplomáticas y separar nuestros pueblos a la fuerza es de una brutalidad enorme. Lleva a que las fronteras sean de las mafias, y provoca el hambre de millones de colombianos y venezolanos y su éxodo, y a la violación sistemática de sus Derechos Humanos", ha dicho.

Petro ha incidido en que las "fuerzas progresistas de Colombia" mantendrán sus vínculos de amistad con sus homólogas venezolanas a fin de lograr "un gran dialogo político y social que lleve a la paz a toda la región y prevenga la violencia".

Asimismo, ha vuelto a defender la necesidad de que las fuerzas venezolanas de uno y otro lado se sienten a negociar "a pesar de sus diferencias internas" ya que eso "es la base de una poderosa soberanía" y ha alertado con caer en los intereses de unos Estados Unidos que aspiran a la división de toda la región.

"Permanecer en el poder y regalar el petróleo parece ser la propuesta de varios núcleos de la política norteamericana. En mi caso personal, jamás aceptaré tal propuesta", ha aseverado Petro, quien ha acabado su mensaje pidiendo la liberación de "todas las personas detenidas por razones políticas".

Antes de manifestarse en estos términos, Petro salió al paso de las críticas lanzadas por la oposición de su país después de confirmar la presencia del embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, en la toma de posesión de Maduro.

Petro apeló a la necesidad "de diálogo y construcción democrática y pacífica" para justificar la participación de Rengifo y recordó que posturas drásticas como las adoptadas en la anterior administración de Iván Duque supuso una grave crisis humanitaria en la frontera, que se dejó en manos de las mafias.