Venezuela avisa de que no admitirá una delegación del Senado en las elecciones porque no ha sido invitada

El Gobierno de Venezuela ha hecho saber al Senado español que no permitirá la entrada en el país de una delegación institucional que la Cámara Alta sopesaba enviar con motivo de las elecciones presidenciales del próximo domingo dado que no ha recibido una invitación expresa para la observación de dichos comicios.

Así consta en una nota verbal que la Embajada venezolana en Madrid ha remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la que ha tenido acceso Europa Press. En la misma, con fecha del 17 de julio, se notifica que en el Programa de Acompañamiento de cara a las presidenciales diseñado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se contempla "una misión de veeduría internacional" por parte del Senado español.

Por ello, se advierte de que "en caso de que representantes parlamentarios pretendan violentar las normas electorales de la República Bolivariana de Venezuela, intentando ingresar al territorio venezolano sin formar parte del referido Programa de Acompañamiento Electoral, serán inadmitidos".

El Ministerio de Asuntos Exteriores había trasladado por nota verbal a la Embajada el pasado 4 de julio el acuerdo de la Mesa del Senado por el que "dicha Mesa manifiesta su disposición favorable a la participación de una misión de observación electoral independiente que asista a las elecciones presidenciales", según consta en la notificación de la Embajada.

El envío de esta delegación, cuya composición no estaba cerrada pero a priori iba a contar con al menos integrantes de PP y PSOE y que por el momento no está claro que se vaya a mantener, era resultado de una invitación realizada por la líder opositora María Corina Machado el pasado 10 de junio.

En concreto, invitó a los integrantes de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos a ser "testigos" de las elecciones, después de que Maduro hubiera revocado la autorización para el despliegue de una misión de observación de la UE.

Fuentes de Exteriores consultadas por Europa Press han confirmado que han trasladado a las autoridades venezolanas tanto la solicitud del Senado, así como la del grupo parlamentario del PP en el Congreso, tras considerar que no había "ningún inconveniente" en hacerlo, así como la respuesta de Caracas a las mismas.

EL PP MANTIENE SU DELEGACIÓN

Por otra parte, según ha podido saber Europa Press, el PP sigue adelante con sus planes de enviar una delegación a Venezuela para acompañar a la oposición en estas elecciones tras haber recibido una invitación en este sentido por parte de Machado y del candidato opositor a las presidenciales, Edmundo González.

Dicha delegación, según anunció la semana pasada su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, estará integrada por él mismo, la portavoz adjunta en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, la secretaria general del grupo, Macarena Montesinos, y la portavoz en la Comisión de Exteriores, Belén Hoyo.

"Estaremos allí para mostrar nuestro apoyo y todo nuestro respaldo" a la oposición, "observando con atención el transcurso de las elecciones junto al resto de la comunidad internacional y denunciando sin paliativos cualquier infracción, cualquier movimiento autoritario", aseguró Tellado, que precisó que el PP recibió una invitación expresa del candidato opositor, Edmundo González, y de líder opositora María Corina Machado.

También el Partido Popular Europeo (PPE) ha anunciado que enviará una "delegación de acompañamiento electoral" a Caracas este fin de semana integrada por los españoles Esteban González Pons, vicepresidente del PPE y elegido vicepresidente de la Eurocámara en la nueva legislatura, y Gabriel Mato, así como por el eurodiputado portugués Sebastiao Bugalho.

Aunque la carta de la Embajada venezolana solo menciona la delegación del Senado, su advertencia podría extenderse a estas otras dos representaciones, toda vez que en ninguno de los casos han recibido una invitación por parte del CNE a observar las presidenciales.

Fuentes diplomáticas han señalado que pese a que los españoles no necesitan visado para viajar por turismo a Venezuela, este no sería el caso, de ahí que podrían ser expulsados al no cumplir con las normas migratorias del país. Asimismo, han indicado que las autoridades venezolanas no han tramitado ningún visado.

Cabe recordar que en febrero de 2019 el Gobierno de Nicolás Maduro procedió a expulsar a una delegación de cinco eurodiputados del PPE que viajaron a Caracas a invitación de la Asamblea Nacional venezolana que entonces presidía Juan Guaidó, reconocido por la Eurocámara como presidente encargado de Venezuela. Entonces, se les envió de vuelta en el avión en el que habían llegado. Entre ellos figuraban tanto Pons como Mato.