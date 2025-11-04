Víctimas de dana apuntan a Mazón en el Congreso: "A nuestras familias no les mató el clima sino la mala gestión"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Familiares de víctimas de la dana han aprovechado su comparecencia este martes en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la catástrofe para denunciar la "irresponsabilidad" de la Generalitat valenciana, empezando por el dimitido presidente Carlos Mazón. "A nuestros familiares no los mató el clima. Los mató la mala gestión", han asegurado, admitiendo que la dimisión del mandatario autonómico no mitiga su dolor, aunque sí es un "alivio" y que ven "más cerca" su encarcelamiento.

La primera en tomar la palabra ha sido la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29O, Rosa Álvarez, que, como la segunda compareciente y vicepresidenta de la misma entidad, Carmina Gil, ha acudido ataviada con una camiseta en la que se veía la imagen de su familiar y a cuya espalda se leía: 'No ha morte l'han assassinada' (No ha muerto, la han asesinado).

Álvarez ha agradecido la creación de la comisión, pese al voto en contra del PP y Vox, y que se haya decidido que las víctimas abrieran las comparecencias. "Eso nos hace recuperar la confianza en las instituciones y sentirnos un poco más cerca de conseguir justicia y reparación", ha dicho, sobre todo después de que en el Senado no les hayan citado, de que en la Diputación Valenciana lo hicieran "en el último momento" y que en la de las Cortes hayan podido hacerlo pero sólo tras las protestas de la opinión pública.

Y justo después, ha denunciando que se pusiera en las más altas esferas de la política a "personas que no sabían gestionar las emergencias". "A nuestros familiares no los mató el clima. Los mató la mala gestión, la falta de respeto por la ciencia, la falta de previsión, los mató una alerta que cuando llegó ya habían muerto", ha desgranado.

LA DIMISIÓN DE MAZÓN HA SIDO UN ALIVIO

Álvarez ha dado por hecho que la comisión no servirá para "condenar a nadie" pero sí debe hacerlo para tomar medidas y que no se repita nada igual y ha confesado que la dimisión de Mazón no aminora su dolor, pero sí supone un "alivio moral y una victoria social" que "el máximo responsable" de su desgracia "ya no representa a un pueblo que se puso en pie" tras la catástrofe. "Mazón no será más honorable presidente de la Generalitat. El primer paso es realidad. Mazón dimisión. Nos queda el segundo. Mazón a prisión. Estamos más cerca", ha asegurado.

Y es que "¿cuántas veces tiene que morir mi padre? ¿Cuántas veces tenemos que morir para que los responsables de las muertes reconozcan sus errores, paguen por sus inacciones y podamos descansar?", se ha preguntado Álvarez, quien no quiere que a su padre, Manuel 'El Barbero', ni al resto de víctimas se les reduzca a un número porque "eso sería matarlo otra vez". Álvarez ha dicho que si sigue luchando un año después es para que la muerte de su padre y del resto de víctimas "ni quede impune ni sea en vano".

Tras escuchar a los portavoces de los grupos, la presidenta de la asociación ha agradecido el tono de los portavoces y su predisposición, que espera que sea "real, y no para las cámaras".

Además, ha dejado claro que las víctimas no están "politizadas", sino que tienen "criterio propio" van a luchar para la justicia actúe sobre los responsables, esto es, contra un Govern que ha tachado de "infame".

"NO QUEREMOS COMPASIÓN QUEREMOS VERDAD"

La segunda en comparecer ha sido la vicepresidenta de la asociación, Carmina Gil, que ha roto a llorar recordando a Rosa, su suegra, usuaria del servicio de teleasistencia, que falleció sin que nadie la avisara de lo que estaba pasando. Por eso, ha criticado especialmente la "ausencia de liderazgo" en la gestión y el "abandono institucional" que sufrieron las víctimas.

"Cuando la prevención se cambia por la indiferencia las consecuencias son vidas humanas, con nombres, apellidos y familias que aún esperamos respuestas", ha dicho. "No pedimos compasión, pedimos verdad; no queremos minutos de silencio, queremos responsabilidad", ha reclamado, incidiendo en que aquellos días "falló la planificación, la coordinación, la respuesta y, sobre todo, falló la responsabilidad de un Gobierno autonómico" que actuó de forma "tardía y desorganizada".

EL DUELO SIN CERRAR Y EL DESPRECIO

Ahora Gil sostiene que ya no basta con la dimisión de Mazón, al que ha aclarado que "le ha echado el mismo pueblo que lo eligió, el mismo que lo repudia por mentiroso, por incompetente y por mala persona", sino que tras de sí deja "un rastro de incompetentes, cómplices de esta barbarie", como el PP y Vox, socios en el Govern valenciano.

Y es que durante este último año, Gil ha denunciado que el Gobierno de la Generalitat y sus socios no sólo les han "despreciado", sino que no se ha reconocido a sus familiares fallecidos, se les ha "ignorado", se les ha "ridiculizado", se les ha "menospreciado" y se les ha "insultado". "Nos han dicho lo que os queda es la calle y el escrache", ha señalado, denunciando que incluso Mazón se atreva a señalarles "activistas al sueldo en una campaña orquestada para llamarle asesino".

También ha comparecido Ernesto Martínez Alfaro, que perdió a su hermana y a su sobrina Elisabeth Gil --una de las dos personas que siguen desaparecidas un año después--, pero que también es técnico de prevención y ha incidido en que si el protocolo se hubiera activado en "tiempo y forma" se habrían salvado vidas, como pasó en riadas anteriores y también en la última.

MAZÓN "NO MEA COLONIA NI ES UN SEMIDIOS"

"Los protocolos funcionan, aquí lo que falló fue la persona. Si tú te subes a un avión, el piloto se tira en paracaídas y deja el avión a su libre albedrío lo más fácil es que 229 personas que iban en el avión se estrellen y mueran. Eso es lo que pasó, abandonó el avión y se fue a otra cosa", ha resumido, recalcando que le da igual dónde estaba Mazón porque lo importante es que no estaba al frente de la emergencia cuando era su competencia y prefirió dar prioridad al "interés económico" para salvar el Puente del 1 de noviembre que el "humano".

Y ha extendido la responsabilidad por lo que le pasó a esos 229 "asesinados" a todo el Gobierno valenciano por su "inutilidad" y por "abandonar a todo un pueblo". En referencia a Mazón, ha apuntado que "un político no mea colonia" ni es "un semidios" y no tiene por qué "estar fuera de la ley". "Esto tiene que terminar en un juzgado y el asesino en prisión, no me vale ninguno del equipo, el 'cap del Consell' es el líder de la manada, pero es que todos ladran igual", ha sentenciado, elogiando la instrucción de la jueza Nuria Ruiz Tobarra.

A preguntas del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, quien le se ha interesado sobre si también considera responsable de las muertes al Gobierno central, el compareciente ha sido tajante en que la competencia era autonómica y ha aprovechado para pedir que se convoquen elecciones cuanto antes: "En Valencia queremos votar, queremos elegir, no que elijan otros", ha reclamado.

PP Y VOX NO APLAUDEN

Las intervenciones de Gil Sánchez y Martínez Alfaro han recabado el aplauso de los representantes del PSOE, Sumar y sus socios de investidura, pero no del PP y Vox.

Al inicio de la sesión, la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez Ramírez, ha mostrado su deseo de que su trabajo sirva, si no para que las víctimas encuentren "consuelo", para que "al menos haya justicia", y ha prometido que la comisión será un espacio de "escucha y reconocimiento" que permita arrojar algo de luz sobre lo que ocurrió ese fatídico día y nadie tenga que pasar por lo mismo. También ha pedido "respeto y paciencia" a los comisionados ante los "momentos tesos" que augura van a vivir y les ha exigido que estén "a la altura".