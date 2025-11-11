Vox avisa al PP que negociará el relevo de Mazón con el candidato Pérez Llorca, no con Génova

Archivo - El vicepresidente de VOX, Ignacio Garriga, durante una rueda de prensa en la sede nacional del partido. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de Vox ha advertido al PP de que no negociará con la dirección nacional de 'Génova' el relevo de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, sino que hablará directamente con el candidato propuesto por los 'populares', Juanfran Pérez Llorca.

"Vox no entra en decidir al candidato: nuestra única preocupación es negociar directamente con la persona que designe el PP, porque será esa la persona que deba comprometerse y cumplir con todos los acuerdos que alcance con Vox", ha informado la formación.

El partido lleva días urgiendo al PP a que decidiera ya el candidato para sustituir a Mazón y, a partir de ahí, poder hablar de políticas concretas, algo que, según sostiene, es su verdadero interés. Los de Santiago Abascal piden un rechazo explícito a las políticas verdes y a las que, a su juicio, promueven la inmigración ilegal.

Finalmente, los 'populares' han optado por Juanfran Pérez Llorca, una figura que resultaba cómoda para Vox por ser el negociador con Bambú para el acuerdo con Mazón tras las autonómicas de 2023 y los presupuestos postdana de Valencia, que ya incluyeron las exigencias de Vox en materia de políticas ecológicas y de inmigración.

LO PRIMERO ES SABER EL NOMBRE DE PRIMERA MANO

En rueda de prensa en Bambú, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha señalado que lo primero que tiene que hacer ahora el PP es "comunicarles" el nombre elegido y, a partir de ahí, comenzarán a hablar. Garriga, que ha negado "malestar" en Vox por no conocer el nombre de antemano, ha precisado que las conversaciones con los 'populares' seguirán "la línea" de las mantenidas para los presupuestos autonómicos.

"La idea es poner políticas sobre la mesa, seguir avanzando en la línea que trazamos en la negociación de los presupuestos", ha dicho el dirigente de Vox. A partir de ahí, y "en los próximos días", Vox podrá constatar si "realmente" el PP "sigue con esa disposición negociadora y de cambiar las cosas o por el contrario no", ha indicado. Eso sí, Garriga ha advertido de que Vox "no va a contribuir a la estafa a los valencianos" y "no va a arriar ninguna de sus banderas".

Garriga se ha remitido en varias ocasiones a la "prudencia" y a la "discreción" en los próximos pasos de la negociación, rehusando dar más detalles sobre el desarrollo de la misma, como los interlocutores del lado 'popular'. "Lo hablaremos en los próximos días y en las próximas horas", ha insistido.

El pleno de investidura para votar a Pérez Llorca como recambio de Mazón tiene que convocarse en un plazo de entre tres y siete días desde el 19 de noviembre, que es cuando acababa el plazo legal para proponer un nombre.