AMP.- Vox se queda solo en el Congreso al rechazar el resto de grupos su enmienda contra la regularización de migrantes

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox se ha quedado solo en su defensa de la enmienda de totalidad contra la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España, que ha sido rechaza por el resto de grupos en el pleno del Congreso. El texto de los de Santiago Abascal sólo ha recibido 33 votos a favor de los 348 emitidos, los de sus diputados y no se ha producido ninguna abstención. La ILP continua de este modo su tramitación parlamentaria.

Durante el debate, la diputada de Vox, Rocío de Meer Méndez, ha relacionado inmigración y criminalidad y ha cuestionado que las personas que llegan a España vengan huyendo de alguna guerra. Por su parte, la diputada del PP, Sofía Acedo Reyes, ha acusado tanto a los de Santiago Abascal como al PSOE de "instrumentalizar" la inmigración. En lo que respecta al resto de la Cámara, todos los grupos se han mostrado en contra del "peligroso" y "disparatado" discurso de Vox con respecto a la inmigración.

De Meer Méndez ha hecho referencia a una noticia sobre una violación grupal en 2018 en Azuqueca de Henares (Guadalajara, Castilla-La Mancha) para censurar a los autores de las políticas de fronteras abiertas.

A su vez, ha señalado que 500.000 personas como las que propone regularizar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el Congreso acordó tramitar en abril "son la población de Ávila, Segovia, Valladolid, Soria y Zamora juntas, no son cuatro refugiados". A su vez, ha afirmado que "no vienen mujeres", sino hombres y que "en su mayoría no son refugiados". "¿Qué guerra hay en Mauritania? ¿Qué guerra hay en Marruecos? ¿Qué guerra hay en Argelia? No huyen de ninguna guerra, señorías", se ha preguntado.

Asimismo, la diputada ha acusado a las ONG de estar "en connivencia" con las mafias y de llevar a cabo tráfico de personas con los migrantes. Por esta parte, también ha pedido "un sólo motivo" para "aceptar y respetar una cultura que piensa que las mujeres somos inferiores".

PP: PSOE Y VOX "INSTRUMENTALIZAN" LA INMIGRACIÓN

Por su parte, la diputada del PP Sofía Acedo Reyes ha afirmado que la inmigración es un "instrumento" para PSOE y para Vox. Así, ha señalado que los socialistas la han utilizado para "comprar la investidura" en un "cambio fácil" con Junts para que "estos puedan expulsar a los extranjeros de Cataluña, (...) especialmente a los que hablan español, que son los que les molestan en su política de imposición lingüística".

En lo que respecta a Vox, le ha echado en cara al partido que el PP "no ha aprobado ninguna regularización masiva, sin condiciones y sin exigencias" y les ha instado a dejar de "mentir" y de "subestimar a sus votantes". En líneas generales, la 'popular' ha defendido "una migración ordenada y regular, vinculada al mercado laboral, que encuentre equilibrio entre la inclusión social de los inmigrantes que ya se encuentran residiendo en nuestro país y la lucha sin paliativos contra las mafias que trafican con personas y las organizaciones que se lucran de un negocio que se está llevando por delante muchas vidas".

De esta manera, ha anunciado que el partido incluirá una enmienda a la ley para que no puedan acogerse a este proceso los extranjeros que cometan delitos, sean reincidentes o tengan orden de expulsión. A su vez, también ha avanzado que la formación promoverá una modificación de la Directiva de Residentes de Larga Duración para que aquellos que, aun estando en situación administrativa regular en cualquier país de la Unión Europea (UE), sean expulsados cuando estén condenados, hayan sido condenados a pena de cárcel.

PSOE: LA ENMIENDA DE VOX ES UN "CÓCTEL PELIGROSO"

Por su parte, la diputada del PSOE Elisa Garrido Jiménez ha tachado la enmienda de Vox de "cóctel peligroso". "Cogen una iniciativa legislativa popular respetable, la menosprecian, la retuercen, le añaden taza y media de bulos, una taza de manipulación, un buen chorrotón de miedo, el toque justo de racismo y unas gotitas de inconstitucionalidad, que nunca les viene mal", les ha reprochado.

Además, ha recriminado a los de Santiago Abascal que "no les preocupan las mujeres" y las usan como si fueran objetos de su pertenencia". "Son sus discursos los que nos amenazan, es su negacionismo de la violencia de género lo que pone en riesgo nuestras vidas, es su desprecio a la igualdad", ha recalcado.

En lo que respecta a Sumar, la diputada Gala Pin Ferrando ha destacado que los de Yolanda Díaz no compran "la idea de que la inmigración es un problema" y ha afirmado que la española es una sociedad "orgullosamente diversa". "La sociedad española es hoy china, es magrebí, es venezolana, es filipina, bengalí, senegalesa (...) y yo desde aquí no quiero darles la bienvenida, porque ya están aquí", ha indicado. "Lo que quiero decirles es que son iguales y que tienen que ser iguales en derechos", ha añadido.

Al PSOE, le ha instado a "ir en dirección contraria hay que hacer justo lo contrario lo que proponen" los de Vox y le ha pedido derogar la Ley de Extranjería y abrir los CIEs".

Por otra parte, el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch ha indicado que le da "vergüenza" defender cosas "tan elementales" como la ILP, puesto que la regularización 'express' de 500.000 personas "fue presentada ya hace tres años". "Es un insulto a la democracia", ha recalcado.

Por su lado, el diputado de EAJ-PNV Mikel Legarda Uriarte ha señalado que su partido volverá a expresar su desacuerdo con el planeamiento de Vox como lo han hecho en otras ocasiones cuando los de Santiago Abascal han presentado iniciativas sobre la inmigración "con un discurso y argumentario disparatado con unos planteamientos (...) incursos con la xenofobia derivada del odio a los movimientos migratorios, la mesofobia, el odio a la mezcla, y la aporofobia".

Asimismo, el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna ha opinado que debatir en el Congreso propuestas como la enmienda de Vox "ensucia" a los diputados "al tener que normalizar y blanquear políticas claramente supremacistas y racistas".

A su vez, ha ironizado haciendo referencia a cómo el texto de los de Santiago Abascal hace referencia a cómo "hay que preservar la identidad de España como nación de tradición cristiana". "Pero señorías de Vox, ¿acaso no dice el Evangelio de San Mateo que hay que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y recibir al forastero? ¿De qué tradición cristiana hablan ustedes? ¿De la Torquemada?", les ha inquirido.

En la misma línea, el diputado del BNG Néstor Rego Candamil ha afirmado que tanto la enmienda de Vox como la intervención de De Meer "destilan odio y racismo de la primera a la última palabra". "No hay nada más indefente e inhumano que el fascismo y nada más peligroso que que haya quien por convicción o por conveniencia incluso por oportunismo político se dejen arrastrar por los cantos de sirena y hagan servilismo de políticas infames sin darse cuenta o sin preocuparse por el efecto que esas políticas pueden tener en miles de personas", ha subrayado.