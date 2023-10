Un barco de la Armada de EEUU intercepta varios proyectiles lanzados por los huthis frente a Yemen

Archivo - May 12, 2019 - Bab Al-Mandeb, Yemen - The U.S. Navy Ticonderoga-class guided-missile cruiser USS Leyte Gulf transits the Bab Al-Mandeb straits between Yemen and Djibouti May 12, 2019 off the coast of Yemen. The Leyte Gulf is sailing with the Abr - Europa Press/Contacto/Amber Smalley - Archivo