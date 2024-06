(AMP.) Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar tras el varapalo de las europeas, pero seguirá como vicepresidenta

Un órgano compuesto por 80 miembros propondrá en una o dos semanas al sucesor



La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado este lunes su renuncia como líder de Sumar tras el varapalo electoral que ha sufrido su formación tras las elecciones europeas de este domingo

Así lo ha manifestado durante una declaración pública en streaming tras la reunión de la Ejecutiva de Sumar que se ha prolongado durante más de tres horas y donde ha comunicado su determinación de renunciar al liderazgo orgánico de la formación.

Eso sí, fuentes de la formación remarcan que seguirá como ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, además de continuar como presidenta del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso.

De esta forma, formaliza su dimisión como coordinadora general de la formación tras ser elegida en marzo de este año para el cargo en la primera asamblea estatal de la formación y asume en primera persona el batacazo de las europeas.

El nefasto balance en los comicios del 9J ha abierto una fuerte crisis en la coalición de izquierdas, con voces críticas en Más Madrid como el dirigente Eduardo Fernández Rubiño que demandaba asumir responsabilidades en la cúpula de Sumar.

Hoy, el líder de IU ha manifestado que tras el decepcionante resultado de Sumar, que les deja fuera del Parlamento Europeo por primera vez en su historia, ha proclamado que "todo proyecto sin organización es efímero".

EL RESULTADO ES "MI RESPONSABILIDAD Y ME HAGO CARGO"

Durante su intervención, Díaz ha manifestado que estas elecciones han servido de "espejo" y que la ciudadanía no se "equivoca" cuando vota o cuando decide no acudir a votar.

"Es siempre nuestra responsabilidad. Y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo", ha desgranado para exponer que decide dejar el cargo de coordinadora federal.

Asimismo, ha señalado que es necesario que el espacio abra un debate colectivo en el seno de Sumar, así como en sus organizaciones aliados, y con su renuncia "abre ese camino"." Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente", ha apostillado.

"En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y las cosas que mejor sé hacer. La ciudadanía, sin duda, lo ha percibido", ha enfatizo la vicepresidenta segunda.

EL GRUPO COORDINADOR DE SUMAR PROPONDRÁ EL RELEVO

Para suplir la vacante de Díaz, según han explicado fuentes de la formación, se convocará pronto el Grupo Promotor de Sumar, el máximo órgano de la formación conformado por 80 miembros, que según los estatutos tendrá que proponer un nuevo coordinador general y debe ser aprobado por mayoría simple.

La idea es que este proceso se pueda convocar en una o dos semanas para evitar que la formación esté descabezada, aunque oficialmente Díaz seguirá como líder de Sumar hasta que se complete este proceso.

El candidato a reemplazar a Díaz debe salir de uno de los integrantes de ese Grupo Coordinador, según figura en el documento organizativo. De esta forma, no puede aspirar a encabezar la formación ningún representante de los socios de Díaz, que no forman parte de ese órgano dado que su entrada se suspendió coincidiendo con las tensas negociaciones para confeccionar la lista al 9J.

Forman parte de dicho Grupo de Coordinación nombres destacados de la formación como el portavoz y titular de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz parlamentario, Iñigo Errejón, la secretaria de Organización, Lara Hernández, la de comunicación, Elizabeth Duval, y diversos diputados, entre otros.

En su declaración pública Díaz ha manifestado que las formaciones políticas tienen que estar para solucionar los problemas de la gente, no lo de los "partidos o los de los políticos". Además, ha alertado de que en estos comicios más del 50% de la población se ha quedado en casa, lo que evidencia que la desafección ciudadana es enorme, ante lo cual hay dos caminos; los que se "aprovechan para destruir la política" y quienes tratan de "rescatarla del oportunismo y del miedo".

Ante el avance de la extrema derecha en Europa y convencida de que el actual Gobierno de coalición "vale la pena", Díaz ha recetado que el avance de derechos es el único camino contra el "cinismo y el miedo".

DEDICADA A LOGRAR LOS OBJETIVOS DE SUMAR DESDE EL GOBIERNO

De esta forma, promoverá desde el Ejecutivo medidas icónicas de la formación como la reducción de la jornada laboral, bajar el precio de la vivienda, una reforma fiscal y extender permisos y que éstos sean retribuidos.

También ha proclamado que deben "parar el genocidio en Palestina" y que el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, rinda cuentas ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Gaza. Así, ha sentenciado que a esta tarea se dedicará y que sus compañeros la encontrarán siempre.

"A esto me voy a dedicar y para esto le he pedido a Sumar que me acompañe. Estoy convencida de que si somos capaces de cumplir estos objetivos, las fuerzas del odio y de la desestabilización perderán el rumbo, porque creo con una enorme firmeza en la fuerza de la política, en la fuerza de gobernar, una fuerza de gobierno y una fuerza que da certezas y buenas noticias a quien tiene problemas (...) Una fuerza que da esperanza", ha resaltado la vicepresidenta segunda.