Yolanda Díaz no repetirá como candidata de la izquierda alternativa en las próximas elecciones generales

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha decidido no repetir como candidata en las próximas elecciones generales, según ha comunicado mediante una carta donde apunta que es "un paso muy meditado". También remarca en ese escrito que seguirá ejerciendo sus responsabilidades como titular de Trabajo en el Gobierno.

"Quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), traslada en la misiva que ha difundido mediante su cuenta personal en la red social 'Bluesky'.

Su futuro político era una de las incógnitas que se cernían sobre la refundación del la alianza electoral de los partidos de Sumar en el Gobierno.

Precisamente Comuns, Sumar, IU y Más Madrid mostraron ese compromiso público durante un acto el pasado sábado al que se ausentó la ministra de Trabajo, quien fue la cabeza de cartel electoral del socio minoritario del Ejecutivo en las pasadas elecciones generales de 2023. En esa cita Sumar cosechó más de tres millones de votos.

Díaz expone también en su carta que España vive un "momento de excepcionalidad democrática y cambios profundos en todo el mundo", para elogiar que el Gobierno está siendo "una inspiración" y un "ejemplo". De esta forma, cita varios de los logros de gestión en su departamento como una tasa de paro "por debajo del 10%, con récord de personas ocupadas y con enormes tasas de contratación indefinida".

No obstante, ha admitido que siempre tuvo "muchas reticencias ante la idea de ser candidata" pero no se arrepiente de ese paso, aunque la política es "dura". "Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente", ha agregado.

NUEVOS CAMINOS CON LOS MOVIMIENTOS DE RUFIÁN Y LOS PARTIDOS DE SUMAR

Mientras que ella seguirá en el Ejecutivo para seguir impulsando avances laborales, Díaz desgrana que se abren "nuevo caminos para insuflar de vida e ilusión al espacio progresista" como ha apreciado en el debate "pertinente y ambicioso" abierto por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

También lo observa en el acto de los partidos de Sumar, un espacio con que "sigue con fuerza", con "vocación de mayorías y voluntad de acuerdo y avance social". "Es el momento de ampliar la democracia y de llenarla de sentido y esperanza. Eso es lo que necesitamos. Es necesario que esa energía, de la que hoy vemos los primeros destellos, crezca", exhorta Díaz.

Por ello, quiere dar también "espacio y tiempo" para que lo que está naciendo "corra con la fuerza que merece, y acompañarlo, cuidarlo, impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que le da la convicción". "Y quiero cuidar también el Gobierno de coalición progresista, porque es cuidar la mejor herramienta que tenemos para seguir ganando derechos", concluye.