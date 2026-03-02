El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha tachado de "burdo montaje" la información que apunta que, días antes de su detención, dio un "chivatazo" a Julio Martínez Martínez, el socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' para la que él mismo trabajó, y ha lamentado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diera por cierta esa noticia.
Durante su comparecencia ante la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' y a preguntas de la diputada de UPN, María Mar Caballero, Zapatero ha querido dejar claro que el 8 de diciembre, tres días antes de la detención de su amigo Julio Martínez Martínez, estuvo corriendo con él "en la zona de siempre".
"Y tres días después de su detención se produjo una información absolutamente perversa, falsa, indignante, vergonzosa", ha denunciado Zapatero, para cargar contra el hecho de que Feijóo diera "casi por buena" la noticia de que había alertado a Julio Martínez Martínez de su detención hasta el punto en que, tras su publicación, solicitó su propia comparecencia en el Senado.
NIEGA HABER MONTADO UNA TRAMA CON JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Zapatero ha insistido en que es "totalmente falso" ese extremo. "Corrimos ese día, como todos los días, y Julio Martínez Martínez no me dio ningún papel, ni he tenido en mi vida un móvil prepago... Lo último es que iba en mocasines", ha ironizado, detallando hasta la marca de su zapatillas de deporte y los kilómetros que corrieron.
Por tanto, ha resumido que esa información fue "un burdo montaje" para dar la sensación de que Julio Martínez Martínez y él mismo estaban "tramando algo", y lo peor, a su juicio, es que ha habido responsables políticos que han dado por buena esa "hipótesis" del "chivatazo". "Y estoy aquí por esa enorme falsedad", se ha quejado.
Es más, ha avisado de que "quien dé por bueno eso y lo asuma como simple insinuación, estará acusando a policías, fiscales y jueces de haber dado alguna información del proceso de investigación que acabó con una detención", ha alertado, para añadir que "la democracia tiene unas reglas".
NO HAY NINGUNA SOCIEDAD INSTRUMENTAL
Zapatero ha relatado que Julio Martínez Martínez le ofreció trabajar como consultor para Análisis Relevante una vez constituida la sociedad, y que ha cobrado de ella unos 70.000 euros brutos de media al año, todo "contrafactura". Se trata, a su juicio, de unos emolumentos acordes al "precio de mercado" y ajustado a su "trayectoria" y conocimientos y que declaró como autónomo porque no ha tenido "nunca una sociedad ni aquí ni en ningún sitio del mundo".
Además, ha desvelado que cuando aceptó la propuesta de trabajar como consultor fue él quien propuso que la agencia de sus hijas, What The Fav, realizara tareas de apoyo en materia de comunicación para la sociedad y para su propia labor de consultor. "Esa es mi propuesta y forma parte del acuerdo", ha dicho.
También le han preguntado por Sergio Sánchez, un "gran profesional" a quien Zapatero ha atribuido una "participación importante" en la redacción de los informes que hacía para Análisis Relevante. El expresidente ha dicho que él era el "responsable" de esos informes pero no se ocupaba de tareas de "administración" ni, por tanto, de lo que cobraba Sergio Sánchez.
Después, ya a preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, ha negado que Análisis Relevante se trate de una empresa "pantalla" o "instrumental", como sostiene el PP con el argumento, entre otros, de que no tiene empleados, ni gastos, ni ingresos financieros. "Desconozco la actividad", ha respondido Zapatero.
El expresidente ha admitido que "por prudencia" no ha vuelto a tener relación con Julio Martínez Martínez al que sigue considerando "su amigo" y que "nunca le pidió nada extraño". También ha reconocido que realizó "informes orales" para Martínez y otras personas que no ha querido identificar para no "ponerlas en el foco". Asimismo, ha rechazado enviar a la comisión los informes escritos que hizo para esa empresa --un "corta y pega" según el PP-- para "preservar la confidencialidad de los informes y de las personas".
En respuesta a distintos comisionados, el compareciente ha detallado que lleva trabajando desde 2012 como consultor y que ha colaborado con varias empresas españolas, pero entre ellas no está Telefónica --que tiene como adjunto a la Presidencia a su amigo Javier de Paz--, Acento --fundada entre otros por el exministro José Blanco-- ni Zaño, vinculada al socialista Gaspar Zarrías y que tenía contratada a la investigada Leire Díez.