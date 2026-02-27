Archivo - El Rey Emerito, Don Juan Carlos de Borbón, preside la entrega de trofeos de la Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster en el club náutico, a 29 de septiembre de 2024, en Sanxenxo - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Rey emérito puede regresar a residir a España cuando lo considere oportuno pero en la Casa del Rey consideran que si quiere salvaguardar tanto su imagen como la de la Corona entonces debería recuperar también su residencia fiscal en el país.

Así lo han trasladado este viernes fuentes de Zarzuela, en medio del debate suscitado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien consideró "deseable" que pudiera regresar a España desde su exilio en Emiratos Árabes Unidos tras la desclasificación de los archivos del 23F en los que quedó confirmado que el entonces monarca no tuvo nada que ver con los golpistas.

La víspera, desde Zarzuela, ya se había dejado claro que es una "decisión personal" de Juan Carlos I si regresa definitivamente a España y este viernes han querido puntualizar que en ese caso, debería también tener su residencia fiscal en el país, habida cuenta de que la trasladó a Abú Dabi después de exiliarse en agosto de 2020.

El Rey emérito "puede volver a vivir a España cuando quiera", insisten desde la Casa del Rey, pero en tal caso, sostienen, si quiere "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y por consiguiente la de la Corona como institución" entonces "debería recuperar su residencia fiscal en España".

EXILIO EN EAU PERO VIAJES FRECUENTES A ESPAÑA

Juan Carlos I partió hacia Emiratos Árabes Unidos el 3 de agosto de 2020 tras informar en una carta al Rey Felipe VI que había sido una "meditada decisión" y explicando que daba el paso "ante la repercusión que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada" con el fin de "contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad".

Para entonces, el Rey y la Princesa Leonor habían renunciado a su posible herencia de quien fuera monarca durante casi cuatro décadas y el Supremo había abierto ya la primera de las tres investigaciones en su contra, en este caso por el presunto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas tras conocerse que el rey de Arabia Saudí le había entregado 100 millones de dólares.

En marzo de 2022, en una nueva carta dirigida a su hijo, el emérito le notificó que finalmente había decidido establecer su residencia en Abu Dabi, pese a que la Fiscalía General del Estado había cerrado todas las investigaciones en su contra, si bien expresó su deseo de poder realizar visitas a España "con frecuencia".

Cuando esto ocurra, precisaba, "tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible".

SIN PERNOCTAR EN ZARZUELA

Desde entonces, el antiguo monarca ha viajado a España en numerosas ocasiones, la primera de ellas en mayo de ese mismo año, y sobre todo a Sanxenxo, donde ha podido seguir participando y asistiendo a regatas. Durante estas visitas, también se ha desplazado en alguna ocasión a Madrid pero en ningún caso ha podido pernoctar en Zarzuela.

En su primer viaje, el emérito pasó algunas horas en la que fuera su residencia durante décadas, reencontrándose por primera vez con su familia, y mantuvo también una reunión con Felipe VI en la que padre e hijo hablaron "sobre cuestiones familiares así como sobre distintos acontecimientos y sus consecuencias en la sociedad española", según informó en su momento Zarzuela.

En los más de cinco años transcurridos, Juan Carlos I ha sido el gran ausente de dos acontecimientos destacados: la jura de la Corona por parte de la Princesa Leonor al alcanzar la mayoría de edad el 31 de octubre de 2023 y la conmemoración de los 50 años de su proclamación como rey el 22 de noviembre de 2025.

No obstante, en ambas ocasiones ha podido acudir a la celebración familiar privada del cumpleaños de la heredera del trono y de los 50 años de monarquía que se organizó en el Palacio de El Pardo, a la que asistieron en ambas ocasiones los Reyes Felipe VI y Letizia junto con sus hijas.

DESEO DE REGRESAR

"España dejó un vacío dentro de mí. Y ese vacío seguirá existiendo hasta que pueda volver a vivir allí con total normalidad", sostiene el antiguo monarca en 'Reconciliación', sus memorias publicada el pasado mes de noviembre, en las que lamenta que sus "breves visitas" están "sujetas a la aprobación de la Casa Real y me vea privado de una vida familiar en la Zarzuela".

Asimismo, en el libro, escrito junto a la autora francesa Laurence Debray, deja claro que su marcha al exilio fue para no perjudicar a su hijo, "el príncipe heredero mejor preparado de Europa". "Haré todo lo posible para que mi hijo, el rey Felipe, tenga éxito a la cabeza de nuestra institución, y para que su hija, la princesa Leonor, extremadamente bien preparada, le suceda a su debido tiempo", sostiene.

En una reciente entrevista con Europa Press, Debray, que pasó dos años en Emiratos para ayudarle a redactar el libro y sigue en contacto frecuente con él, explicó que "siempre está pendiente de no molestar a su hijo, de fortalecer la Corona, de sacrificarse para la Corona, de vivir lejos y fuera del país para dejar tranquilo a su hijo".

Por lo que se refiere a su estado de salud, la escritora confirmó que "está bien", aunque no deja de ser un hombre de 88 años que tiene problemas de movilidad y al que los médicos han aconsejado que baje el ritmo y no viaje tanto.