Bielorrusia pone bajo arresto domiciliario al opositor Protasevich y a su pareja

Las autoridades dan por válidas sus "confesiones" y afirman que están dispuestos a seguir colaborando

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bielorrusia han trasladado de prisión al opositor Roman Protasevich y a su pareja, detenidos tras el desvío de un avión de Ryanair a la capital, Minsk, para ponerles bajo arresto domiciliario, según han informado las autoridades locales, que han destacado la supuesta voluntad de ambos para colaborar con la Justicia.

"Los acusados han hecho confesiones coherentes. Aprovechándose de la oportunidad que les condede la ley, han pedido un acuerdo prejudicial para cooperar con los investigadores", ha explicado el Comité de Investigación, en un comunicado recogido por la agencia de noticias oficial BelTA.

Según la versión oficial, Protasevich y su pareja, Sofia Sapega, se han comprometido a señalar a sus "cómplices" y a "hacer todo lo posible para arreglar el daño causado por sus delitos", aludiendo a una supuesta colaboración que otros dirigentes opositores han puesto en duda en este último mes.

Ambos fueron detenidos el 23 de mayo, después de que el avión en el que viajaban de Atenas a Vilna tuviese que desviarse para aterrizar en Minsk. Al día siguiente, las autoridades bielorrusas difundieron una primera grabación en la que el periodista decía estar bien.

La confirmación de Minsk sobre el actual paradero de la pareja ha llegado después de que las familias de ambos informasen a la cadena británica BBC de estas mismas novedades. El padre de Protasevich, Dimitri Protasevich, ha indicado a la cadena británica BBC que "es difícil comentar las acciones de las autoridades y cuáles son sus objetivos", mientras que los padres de la mujer, Sofia Sapega --de nacionalidad rusa--, han señalado que ha sido trasladada a un piso en Minsk donde se encuentra sola.

"Estamos sorprendidos", ha dicho el padrastro de Sapega, Sergei Dudich, quien no se ha pronunciado sobre la posibilidad de que se hayan retirado los cargos contra ella. La Embajada rusa en Minsk ha indicado a la BBC que están sopesando una visita del cónsul a la residencia para abordar la situación.

Sin embargo, el padre de Protasevich ha subrayado que los cargos contra ambos no han sido retirados y ha sostenido que "están bajo control total de las autoridades. "La investigación está en marcha. Claramente no estamos contentos. El abogado no dice nada, las autoridades no dicen nada", ha criticado.

Por su parte, Natalia Protasevich, madre del opositor que vive en el exilio en Polonia, ha detallado en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA que su hija, que vive en Minsk, se trasladó el jueves a la residencia en la que está Protasevich para entregarle comida y ropa.

Por contra, ha manifestado que ni la familia ni los abogados han recibido una notificación oficial de las autoridades bielorrusas sobre la situación del opositor.

La principal candidata opositora de Bielorrusia, Svetlana Tijanovskaya, ha confirmado que Protasevich y Sapega están bajo arresto domiciliario. "Aún son mantenidos como rehenes por el régimen" del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko.

"Es crucial no permitir que el régimen comercie con presos políticos. Es la única forma de lograr la libertad para todos los bielorrusos encarcelados en casos motivados políticamente", ha señalado Tijanovskaya a través de su cuenta en la red social Twitter.

Asimismo, ha incidido en declaraciones a DPA que "el arresto domiciliario no es libertad". "Estamos en contacto con los padres de Roman. No tienen información sobre su hijo y no pueden hablar con él. Están convencidos de que el régimen está jugando a un juego usando las vidas de Roman y Sofia", ha argüido.