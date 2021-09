Bolsonaro amenaza a un juez del Supremo ante una multitud de simpatizantes

Miles de personas secundan el llamamiento del presidente para concentrarse en Brasilia

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha lanzado amenazas directas contra un juez del Tribunal Supremo ante miles de seguidores que han secundado este martes su llamamiento a manifestarse en Brasilia con motivo del día de la independencia, elevando el tono en el pulso político que libra con la principal corte del país.

Bolsonaro ya había vendido la concentración de este martes como un "contragolpe necesario contra el Congreso y el Tribunal Supremo", instituciones con las que mantienen enconadas discrepancias desde que fue elegido presidente y contra las que no escatima críticas en público.

El mandatario, acompañado de varios de sus ministros, ha tomado la palabra durante el acto para criticar --sin nombrarlo-- a Alexandre de Moraes, un juez que ha ordenado arrestos contra personas del entorno de Bolsonaro por sus ataques contra otras instituciones.

Según Bolsonaro, "una persona concreta de la región de los tres poderes" está "barbarizando" a la población y llevando a cabo "detenciones políticas", algo que "no se puede aceptar". "O ese juez se encuadra o que dimita", ha advertido, según G1.

Bolsonaro cree que el actual Tribunal Supremo no cumple unas "condiciones más" y, aunque ha dicho que no quiere ninguna "ruptura", ha dejado claro su mensaje: "No podemos admitir que una persona empañe nuestra democracia. No podemos admitir que una persona ponga en riesgo nuestra libertad".

TERMINARÁ SU MANDATO "MUERTO O CON VICTORIA"

"A los que quieren inhabilitarme les digo: sólo Dios me saca de allí", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que sólo terminará su mandato "muerto o con victoria", pero no preso: Quiero "decirles a los canallas: Yo nunca seré preso, mi vida pertenece a Dios, pero la victoria es de todos nosotros".

El mandatario ha anunciado una reunión con los responsables de los otros poderes para este miércoles, incluido el propio Fux. Este Consejo de la República está planteado como un órgano consultivo con potestad para pronunciarse, por ejemplo, sobre cuestiones relativas a la estabilidad de las instituciones democráticas.

En respuesta a estas movilizaciones, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, ha hecho un llamamiento a defender el Estado de Derecho. "Mientras se celebra el Día de la Independencia, expresión fuerte de libertad nacional, no dejemos de comprender nuestra más evidente dependencia de algo que debe unir a Brasil: la absoluta defensa del Estado Democrático de Derecho", ha publicado Pacheco en Twitter.

Pacheco estaba invitado a la ceremonia de izado de la bandera nacional que este año sustituye al desfile militar, suspendido por la pandemia. Sin embargo, ni Pacheco, ni el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira; ni el presidente del Tribunal Supremo Federal, Luiz Fux, acudieron a la ceremonia.

Para el excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT) en 2018, Fernando Haddad, Bolsonaro "debería estar preso". "En un país mínimamente democrático, Bolsonaro sería apartado de sus funciones y preso. Sólo por el espectáculo grotesco de hoy, que desmoraliza a Brasil ante el mundo", ha publicado en Twitter.

También ha opinado el gobernador del estado brasileño de Sao Paulo, Joao Doria, quien por primera vez ha abogado por el 'impeachment' o destitución por juicio político de Bolsonaro. "Mi posición es por el 'impeachment' de Bolsonaro, después de lo que he escuchado hoy, que claramente agrede la Constitución", ha afirmado en rueda de prensa recogida por la cadena Globo.

"El volumen de delitos cometidos por el presidente de la República en el día de hoy en las manifestaciones es más que suficiente para justificar si no un nueva petición al menos las más de 130 que duermen en la mesa del presidente de la Cámara en Brasilia", ha añadido.

Doria es uno de los principales líderes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el principal partido del centro-derecha brasileño, además de un destacado rival de Bolsonaro y posible candidato presidencial en las elecciones de 2022.