El TPI archiva la investigación preliminar de Colombia sobre la violación de DDHH durante el conflicto

Grupos de víctimas critican la decisión del fiscal del TPI, que es "una lectura errada del contexto político y social" colombiano

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha archivado la investigación preliminar abierta sobre Colombia por la presunta violación de Derechos Humanos durante el conflicto interno, en el marco de una visita del fiscal del TPI, Karim Khan, al país latinoamericano.

"Después de 17 años, logramos que, en su primera visita al continente, el fiscal del TPI anuncie el cierre del examen preliminar sobre Colombia", ha anunciado el presidente colombiano, Iván Duque, a través de su cuenta en la red social Twitter, donde ha calificado la decisión de "gran voto de confianza" en Colombia "y su institucionalidad".

"Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar", ha dicho Khan, antes de detallar que el cierre de la investigación no implica el "fin del apoyo, de los compromisos", recoge Blu Radio.

Según ha detallado, "Colombia está a la altura de las obligaciones internacionales y de las obligaciones con base en el principio de complementariedad" y ha subrayado "todos los esfuerzos realizados por el gobierno colombiano, la sociedad civil, las ONG, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General".

En este contexto, el TPI y el Gobierno de Colombia han firmado un acuerdo de cooperación que reconoce la voluntad de Colombia y de sus instituciones de "administrar genuinamente justicia". El documento destaca el compromiso del Gobierno de garantizar el buen funcionamiento de la justicia ordinaria y la transicional, producto del acuerdo de paz con las FARC.

"La firma de este histórico acuerdo con el TPI abre una nueva etapa de cooperación judicial en nuestras relaciones, lo que nos permitirá fortalecer la lucha contra la impunidad", ha señalado Duque en Twitter.

Por su parte, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, ha resaltado que el cierre de la investigación es "gracias a los esfuerzos de investigación de la JEP", el "único órgano competente en el país para perseguir los crímenes que son también competencia del TPI".

"Tan pronto como se advierta interferencia grave en la JEP, en ese instante nosotros seremos los primeros en solicitar la intervención inmediata del TPI", ha agregado, remarcando que "esto está previsto" en el acuerdo firmado este jueves.

Por último, Cifuentes ha asegurado que el fin de la investigación preliminar supone un "voto de confianza" por parte del TPI en la JEP.

La investigación preliminar sobre Colombia es la que más tiempo llevaba abierta en el TPI, desde 2004. Se centra en crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

RECHAZO DE LAS VÍCTIMAS

Tras conocerse la decisión, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) ha condenado la decisión de Khan al considerar que es "una lectura errada del contexto político y social que atraviesa el país", han considerado en una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter.

"En Colombia no han existido tribunales que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia, mucho menos a una verdad que permita esclarecer la participación de múltiples sectores de la sociedad en la profundización del conflicto armado", ha lamentado, para añadir que "existen pocos mecanismos efectivos de reparación y nulas garantías de no repetición".

Por eso, han anunciado, seguirán buscando "mecanismos que permitan garantizar a las víctimas escenarios de justicia imparcial y continuar trabajando por esclarecer la verdad".