El Gobierno insiste en negar la reunión Sánchez-Otegi y denuncia que se dé credibilidad a un imputado como Ábalos

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España).

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado este miércoles que tanto el presidente, Pedro Sánchez, como el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, han negado haberse reunido en el marco de las conversaciones previas a la moción de censura contra Mariano Rajoy, y ha denunciado que se dé "más credibilidad" a un "imputado" como el exministro José Luis Ábalos que al jefe del Ejecutivo.

Lo ha dicho después de que Ábalos haya publicado un tuit en el que asegura que esa reunión "existió" y que él lo sabe por "fuentes presenciales" en la cita, a la que también habría acudido el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Según ha publicado 'El Español', en el marco de las negociaciones para lograr el apoyo de Bildu a la moción de censura contra Mariano Rajoy, se habrían producido dos reuniones. Las fecha 24 y el 31 de mayo de 2018, poco después de la sentencia del 'caso Gürtel' y atribuye la organización al socio de Santos Cerdán, Antxón Alonso. A una de ellas habría acudido el líder del PSOE, junto con Cerdán y asistidos por el después asesor de Ábalos en Transportes Koldo García.

Montero ha incidido en que tanto Sánchez como Otegi han negado esa cita. "Esto de que se le dé más credibilidad a personas que están imputadas, que están procesadas por los tribunales frente a aquellos que, como el señor Sánchez, no lo están, no lo comparto", ha dicho la vicepresidenta, recalcando que el presidente "ha sido muy claro" a este respecto.

NO PREOCUPA LO QUE DIGA ÁBALOS

También se le ha preguntado si cree que la afirmación de Ábalos puede responder a una nueva estrategia del ahora diputado del Grupo Mixto para empezar a hablar justo la víspera de su nueva declaración ante el Tribunal Supremo que le investiga por la supuesta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

"Lo que el señor Ábalos tenga que decir no me preocupa en absoluto, no me preocupa nada", ha dicho Montero, aunque ha añadido que le "extrañaría de él" ahora "estuviera instalado en la mentira y en "intentar algún comportamiento" que no ha tenido "habitualmente". "Me extraña que diga esto y me extraña que a partir de ahora vaya a tener un comportamiento de ese tipo", ha zanjado.

DE HABER HABIDO REUNIÓN, SÁNCHEZ LO HABRÍA RECONOCIDO

Fuentes gubernamentales han restado credibilidad a las palabras de Ábalos porque dan por hecho que fue una versión que le contó su asesor Koldo García, pero, en todo caso, recalcan que no tendría "nada de malo" un encuentro de esas características. "Pero no hubo reunión" y de, haber sido así, el presidente Sánchez lo habría reconocido.

Las mismas fuentes enmarcan este ataque de Ábalos en que está "dolido" y "preocupado" y puede, además, no estar conforme con las peticiones de pena de la Fiscalía Anticorrupción, quien ha solicitado 24 años de cárcel para el exministro.

Que esta versión la cuente la víspera de su declaración ante el Supremo unido a todo lo que está viviendo desde hace meses podría haber "trastornado" a Ábalos, de quien esperan que deje su escaño si acaba entrando en prisión porque sería "inaudito" que no lo hiciera.

MONCLOA DESMIENTE A ÁBALOS: "ES FALSO"

Fuentes de Moncloa se muestran más contundentes y aseguran que lo que dice Ábalos es "falso", negando tajantemente que se produjera reunión alguna entre Sánchez y Otegi. El pasado fin de semana, desde el Gobierno aseguraron incluso que el presidente y el líder de Bildu no se han visto en ninguna ocasión.

Sin embargo, rechazan hacer interpretaciones sobre el motivo que lleva a Ábalos a hacer estas declaraciones, en la víspera de la vistilla en el Tribunal Supremo en la que el juez podría ordenar su ingreso inminente en prisión.