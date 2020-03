AMP2.- Israel.- Netanyahu roza la mayoría absoluta en Israel

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, encabeza los resultados preliminares de las elecciones legislativas celebradas el lunes y, con el 90 por ciento de los votos escrutados, el bloque de derechas se queda a solo dos de la mayoría absoluta en la Knesset (Parlamento).

En concreto, su partido, el Likud, ha obtenido 36 de los 120 escaños que componen la Knesset, lo que sumados a otras formaciones aliadas elevarían el bloque conservador hasta los 59 escaños, a dos de la mayoría necesaria para que Netanyahu repita al frente del gobierno sin depender de grupos rivales.

"Esta noche es una victoria gigantesca", ha dicho Netanyahu ante los seguidores de su partido, al tiempo que ha asegurado que ya ha mantenido conversaciones con sus partidos aliados y ha insistido en la necesidad de superar el bloqueo político. "Debemos evitar más elecciones. Es hora de sanar las grietas. Es hora de la reconciliación", ha aseverado.

Los resultados preliminares otorgan a los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, aliados de Netanyahu, diez y siete escaños, respectivamente, mientras que el otro partido aliado del Likud, Yamina, logra seis.

Por su parte, el principal rival de Netanyahu, el partido Azul y Blanco de Benny Gantz, contará con 32 representantes en la nueva legislatura. Gantz ha evitado tirar la toalla y ha dicho que todavía está en la "lucha" para conformar "un gobierno de unidad", aunque ha advertido de que los resultados de los comicios "no son los que llevarán a Israel al camino correcto".

A falta de que se confirmen los resultados, en tercer lugar quedaría la Lista Conjunta árabe-israelí, que apoya a Gantz, con 15 asientos en el Parlamento, mientras que la otra formación del bloque contrario a Netanyahu, la coalición de izquierda Partido Laborista-Gesher-Meretz, ha logrado siete escaños, informa 'Haaretz'.

El partido Yisrael Beyteinu de Avigdor Lieberman, al margen de los dos bloques, contará con siete escaños en esta nueva etapa. Lieberman ha dejado claro este martes que "no forma parte de ningún bloque", pero que actuará "conforme a los intereses del Estado de Israel" para impedir que haya unas cuartas elecciones.

Los primeros resultados de la jornada electoral están en consonancia con lo pronosticado por tres sondeos realizados a pie de urna publicados tras el cierre de los colegios electorales en Israel, que vaticinaban una clara victoria de los partidos afines a Netanyahu y que el primer ministro se encontraría incluso a las puertas de la mayoría absoluta.

El recuento se ha demorado más de lo habitual debido a las medidas adicionales que se han tomado por el brote del nuevo coronavirus, si bien las autoridades electorales israelíes prevén que este martes por la tarde se hayan publicado ya los datos definitivos.

NO HABRÁ MANDATO HASTA LA SEMANA QUE VIENE

Por su parte, la oficina del presidente de Israel, Reuven Rivlin, ha indicado que no iniciará las consultas con los partidos para entregar el mandato a un primer ministro encargado hasta la semana que viene.

Así, ha resaltado que el proceso no arrancará hasta que no haya recibido los resultados oficiales del Comité Central de Elecciones el 10 de marzo, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Netanyahu ha mantenido este mismo martes una reunión con los líderes de los partidos integrados en el bloque derechista para abordar la composición del posible gobierno que saliera de las urnas si logran una mayoría absoluta.

Según los medios israelíes, la reunión se ha saldado con un acuerdo para no descartar posibles alianzas con partidos que reconozcan a Israel como un Estado judío y democrático, lo que abre la puerta a la formación encabezada por Lieberman.

Lieberman, que en las parlamentarias de abril y septiembre de 2019 abogó por un gobierno de unidad, señaló la semana pasada que esta opción no estaba ya sobre la mesa y descartó sumarse a un Ejecutivo encabezado por Netanyahu.