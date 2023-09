López Obrador celebra el triunfo de Sheinbaum y defiende el proceso interno de Morena

Ebrard deja abierta la puerta a su salida de Morena y López Obrador vaticina que su eventual candidatura superaría a la oposición

El líder del PRI apunta a una división en Morena y asegura que la marcha de Ebrard haría que el oficialismo perdiera votos



MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha celebrado el triunfo de la exalcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, en las primarias internas del partido gobernante, Morena, y ha defendido la transparencia de todo el proceso frente a las críticas del otro aspirante, el exministro de Exteriores Marcelo Ebrard.

López Obrador ha dicho que "fue un ejemplo de ejercicio democrático", "algo inédito" en un país que, según ha dicho, durante décadas vivió acostumbrado al "dedazo", a la designación arbitraria de candidatos. "Yo apoyo a Claudia Sheinbaum", ha subrayado en su rueda de prensa diaria.

El mandatario ha recordado que la propia Sheinbaum ha apelado a la "unidad" y a dejado las puertas "abiertas" a todos, mientras que de Ebrard ha destacado que es un amigo y un buen servidor público. Confía en que pueda seguir apoyando la "transformación" mexicana, aunque todo está abierto por ahora.

En este sentido, ha recordado que todos los participantes respaldaron las reglas fijadas en su día por el propio partido y apuntado que Ebrard ahora "es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente", según informa el diario 'El Universal'.

De hecho, el mandatario ha vaticinado que una eventual candidatura independiente del exministro de Exteriores podría llegar a lograr la segunda posición en las elecciones presidenciales de junio de 2024, relegando al tercer puesto a la opositora Xóchitl Gálvez.

"Vamos a suponer para esos que se están frotando las manos que (Ebrard) diga 'soy libre, puedo ser candidato independiente'. ¿A quién le afectaría? A los que se están frotando las manos, y no se dan cuenta", ha manifestado el presidente mexicano.

De acuerdo con López Obrador, Ebrard tiene más adeptos entre "las clases medias" del país, precisamente un sector social al que está tratando de apelar la opositora Gálvez para imponerse al oficialismo. "Vamos a esperarnos, no hay que adelantar nada. Hay que esperar", ha zanjado.

EL FUTURO DE EBRARD

El excanciller ha reconocido este jueves que "no se esperaba" lo que ocurrió el lunes, con la victoria de Sheinbaum en el sondeo interno, y ha insistido en su sospecha de irregularidades. A falta de reunir en asamblea el lunes a su propio equipo, ya ha dado a entender que romperá filas: "Me queda claro que en Morena no tenemos espacio".

Ebrard ha evitado aclarar si su ruptura con el partido gobernante pasaría por una candidatura alternativa a la Presidencia e incluso por incorporarse al opositor Movimiento Ciudadano, que aún debe decidir si se une al principal bloque opositor, Frente Amplio, o abre una tercera vía.

Por su parte, el líder de Morena, Mario Delgado, ha manifestado que el exministro tiene aún espacio dentro del movimiento político. "Marcelo es clave en nuestros movimientos de transformación. Ha sido un protagonista en estos último años", ha manifestado.

"Morena es la casa de Marcelo y espero que así lo valore (...) Por supuesto que tiene cabida en Morena. Morena es del pueblo, de la gente", ha zanjado el líder del oficialismo, quien ha reconocido el derecho de Ebrard a impugnar el proceso de primarias.

REACCIÓN DE LA OPOSICIÓN

Más tarde, el presidente del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, ha asegurado que con la hipotética salida de Ebrard de Morena, el oficialismo perdería votos. "Él se lleva gente de Morena, le va a arrancar votos", ha dicho.

Además, Moreno ha manifestado que "todos los desencantados de Morena" tienen la puerta abierta en el Frente Amplio Opositor, la coalición con la que el PRI, junto al Partido de Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tratan de imponerse en las elecciones.

Al respecto de las discrepancias surgidas en el oficialismo tras el proceso de primarias, Moreno ha agradecido con ironía a Delgado su "trabajo extraordinario". "Dividió a Morena y eso nos beneficia", ha resaltado el líder del PRI, según recoge el diario mexicano 'La Jornada'.