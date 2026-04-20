AMP2.- Montero acusa al PP de citarla en el Senado para "apartarla" de la campaña andaluza por intereses electorales

1079508.1.260.149.20260420140640 La diputada del Congreso de los Diputados y ex Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, comparece ante la Comisión de Investigación de las deficiencias. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía y exministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al PP de utilizar su comparecencia este lunes en la comisión de investigación sobre la SEPI en el Senado con el objetivo de "apartarla" de la campaña electoral andaluza por "intereses electorales", denunciando una "injerencia" por parte de los 'populares' en la carrera electoral.

"Vengo a esta comisión y saben ustedes la intencionalidad que trae el Partido Popular", ha afirmado Montero ante los medios antes de acceder a la sesión parlamentaria, algo que ha repetido en varios momentos de su comparecencia en la comisión de investigación.

De hecho, esto ha provocado un rifirrafe con la presidenta de la comisión de investigación, la 'popular' Ana Beltrán, que ha impedido a Montero hacer una consideración inicial sobre este asunto y le ha espetado a hacerlo al final de su comparecencia, algo que ha provocado varias interrupciones durante el interrogatorio.

Y es que esta sesión de la comisión de investigación ha estado marcada por las interrupciones, llegando Ana Beltrán a pedirle a Montero que se "tranquilice".

En cualquier caso, la dirigente socialista ha sostenido que la finalidad de su citación "no es otra que quitarla de la campaña de Andalucía" y ha acusado a los 'populares' de intentar "dibujar una imagen que no se corresponde con la realidad".

En este sentido, ha señalado que, a su juicio, esta actuación responde "solo y exclusivamente a los intereses electorales que tienen en Andalucía".

Sin embargo, el portavoz del PP en esta comisión Gerardo Camps ha dicho a Montero que no está en el Senado por su candidatura en Andalucía, sino que ha acudido por "sus responsabilidades" como exministra de Hacienda.

Eso sí, el PP ha añadido que está sentada en el Senado para "responder" por sus obligaciones como exministra y ha agregado que "nunca va a ser presidenta de la Junta de Andalucía".

El dirigente socialista Alfonso Gil también ha reprendido al PP por citar a Montero en la precampaña, lo que ha provocado la réplica por parte del senador del PP Salvador de Foronda, que ha justificado la comparecencia de la exvicepresidenta.

"El voto se protege con la información, no se protege con el silencio. La señora Montero está aquí para dar cuenta de una cuestión que nos incumbe a todos, que es la situación de la SEPI. Por lo tanto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que los ciudadanos vayan a votar sin conocer la información?", ha dicho el senador 'popular'.

Ante esto, Montero ha replicado considerando que Salvador de Foronda ha puesto en evidencia la estrategia del PP, denunciando una "injerencia" de los 'populares' en la carrera electoral.

Cuando ha acabado la sesión, Montero ha vuelto a hacer declaraciones a los periodistas en las que ha acusado al PP de "utilizar de forma torticera" el Senado con su mayoría absoluta, alertando de que el presidente andaluz y candidato del PP a la reelección aspira a tener una mayoría absoluta en Andalucía.

"Que sepan los ciudadanos que las mayorías absolutas conducen a esto, a que uno pueda tener un cheque en blanco en donde utilizar, como le dé la gana, instituciones que tienen que ser democráticas y que su calidad no puede depender del partido de turno que se tenga mayoría", ha agregado Montero.